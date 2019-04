Francouzští hasiči museli mít dobrý důvod, proč hořící katedrálu Notre-Dame v Paříži v husté zástavbě nehasili ze vzduchu. „Nasadit požární letadlo je skoro nemožné, v centru města. To je na velké plochy, třeba lesní požáry. Vrtulník - tam by ta možnost byla, ale je to na tom veliteli zásahu, proč tak neučinil,“ zmínil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka, který je zároveň vyšetřovatelem hasičů.