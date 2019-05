„Ženy pijí, když drží krok s muži.“ Psychiatr Nešpor promluvil o alkoholičkách

Jaké faktory vedou u žen k alkoholismu a jaký vliv má alkohol na děti? To pro Blesk rozebral psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí Karel Nešpor (66).

Jak se liší konzumace alkoholu mužů a žen? Platí stereotyp, že muži pijí v hospodě, ženy tajně doma?

To je daleko složitější. Velké riziko jsou pro ženy mužská zaměstnání. Žena, která se ocitne v mužském kolektivu, se někdy přizpůsobí pijáckému chování mužů. Pochopitelně na to doplatí, protože ženy jsou vůči alkoholu zranitelnější, mají menší játra a pomaleji jej odbourávají.

Velký průšvih také je, když si žena vezme mužského, který nadměrně pije, a přizpůsobí se mu. U něj se závislost ještě nevytvoří, kdežto u ní ano. On ji opustí jako alkoholičku a najde si nějakou jinou, ze které tu alkoholičku udělá taky. Takže ženy, zapomeňte na kosmetiku, nejvíce krášlí střízlivost!

Policisté poslední dobou informují o matkách, které jsou zadrženy silně opilé, přestože mají u sebe malé dítě. Jak je to s alkoholem a matkami?

Alkohol pronikavě zhoršuje budoucnost dítěte. Pokud maminka pije v těhotenství, hrozí poškození plodu počínaje drobnými neurologickými potížemi a konče vážnými vrozenými vadami. Alkohol se dostává i do mateřského mléka, takže i kojící ženy by se mu měly vyhýbat.

Malé děti jsou extrémně zranitelné ve vztahu k alkoholu a v poměrně malé dávce u nich vyvolává otravy. Rodiče by proto měli mít veškerý alkohol doma zamknutý. Týká se to i ústních vod s alkoholem. Pokud ji dítě ochutná a vypije třeba část té lahvičky, protože je to sladké a voňavé, skončí v nemocnici.

Podle výsledků studie časopisu Lancet má spotřeba alkoholu u nás mírně klesat, u žen asi o dva decilitry. Je to podle vás dostatečné?

Tam vstupují faktory, které samozřejmě nemohli v Lancetu předvídat. Jedním z nich je cenová politika státu. Alkohol ve vínu a v pivu se u nás prakticky nedaní. Čili pokud se některý politik chytne za hlavu, získá dostatečnou podporu a zvýší se spotřební daň na alkohol, tak u nás spotřeba alkoholu klesne. To se stalo v mnoha jiných zemích a může se to stát i u nás.

Jak se vyvíjel vztah Čechů k alkoholu?

Za první republiky byla u nás spotřeba alkoholu třetinová. Že máme nyní tak vysokou spotřebu, je dáno faktory, jako je extrémně vysoká dostupnost alkoholu a jeho nízká cena.

Jak cena ovlivňuje spotřebu, je vidět i na našem příkladu. Za první republiky byl u nás nejčastější kořalečný alkoholismus, protože v kořalce byl čistý líh nejlevnější. Pak přišly změny a v současnosti nejčastěji vidíme pivní alkoholismus. Přijde doba krabicového alkoholismu, protože alkohol ve vínu začíná být ještě levnější než v pivu.