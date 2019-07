Mechanismus, jakým je reklama na alkohol dosud ošetřovaná, je nefunkční. Psychiatr Karel Nešpor by její regulaci rozhodně uvítal, jak řekl v pořadu Epicentrum Blesk Zpráv. V reakci na návrh národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové omezit takovou reklamu pouze do míst, kde se alkohol prodává nebo pije, upozorňuje, že největší dopad má na mladistvé, na lidi závislé. Ale i na ženy v produktivním věku.

Podle Nešpora začínají děti vlivem reklamy pít v nižším věku a závislí jsou nechtěně vystavováni pokušení. Ženy v produktivním věku by se prý pití měly také úplně vyhnout, a to kvůli možnosti otěhotnění. „Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy žena vůbec nemusí vědět, že je těhotná,“ vysvětlil.

„Zdravá dávka alkoholu je nula. Každá žena v produktivním věku by měla abstinovat," říká Nešpor.

Za hlavní problém v Česku považuje Nešpor extrémně snadnou dostupnost alkoholu, ale i to, že se nedaní alkohol ve víně a v pivu. „Zhruba polovina stoprocentního lihu, který se u nás vypije, se vypije ve formě piva nebo vína,“ popsal, aby připojil: „Už zhruba dávka dvou deci vína nebo půl piva zvyšuje u žen riziko rakoviny prsu.“

To, že by bylo pití jakousi přirozenou součástí národní povahy, Nešpor odmítl s tím, že za první republiky u nás byla spotřeba alkoholu třetinová. „Za to, že jsme v alkoholové rejži, mohou mizerné zákony,“ uvedl. Nápady zákonodárců na povolenou dávku alkoholu například za volantem označuje přinejmenším za projev neznalosti.

„Zdravá dávka alkoholu je nula.“ Tímto postojem se Nešpor nijak netají a odvolává se také na přední světové onkology. Na hojně rozšířený názor, že pivo nebo víno jsou v přiměřeném množství tělu prospěšné, reaguje slovy Josepha Goebbelse: „Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.“

Sám Nešpor abstinuje od roku 1984. K tomuto rozhodnutí ho prý nevedly žádné problémy, ale návrh kolegy z branže, docenta Jaroslava Skály, ať si vyzkouší rok nepít. „Po tom roce jsem si řekl, proč bych se k těm podivným nápojům ze zkvašeného shnilého obilí měl vracet,“ prohlásil.