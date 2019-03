Míša (27) propadla alkoholu po dítěti. Zlom přišel po třech propitých dnech

Její facebookovou stránku Zápisník alkoholičky sleduje 15 tisíc lidí. Denně jí píší ti, kteří mají jako ona problémy s alkoholem. Teprve nedávno se autorka rozhodla vystoupit z anonymity a stát se tak jednou z mála žen, která se odhodlala přiznat k tomu, že bojovala se závislostí na alkoholu. Podle Michaely Duffkové (27) je nadměrné pití u žen velký problém, protože stejně jako kdysi ona pijí tajně. V rozhovoru pro Blesk Zprávy prozradila mladá maminka, co pro ni bylo během odvykací léčby nejtěžší.

Když se Michaele Duffkové narodila dcera, přestěhovala se s manželem k jeho rodičům. U tchyně a tchána začaly její intenzivní problémy s alkoholem, ačkoliv sama říká, že se nedá jednoznačně říci, jaké byly hlavní spouštěče její závislosti.

„Já nikdy neměla k alkoholu daleko. Pařila jsem na střední i vysoké škole s kamarády,“ řekla Michaela. Jenže když zůstala sama s dítětem, vše se změnilo.

„Byla jsem velmi cílevědomá a ambiciózní, a najednou jsem zůstala sama s dítětem a i přesto, že jsem ho milovala, nebyla jsem schopná si na tu situaci zvyknout. Bylo to jiné prostředí, jiná situace, jiný životní rytmus. A sklenička se jevila jako nejjednodušší únik,“ přiznává mladá žena, která si myslí, že nejvíce jsou alkoholismem ohroženy právě maminky na mateřské dovolené.

Mistryně ve skrývání flašek

Podle odborníků a i Michaely je pití u žen velký problém, protože jsou v tomto jinak vnímané. „Žena je ta, která by se měla starat o domácnost a o děti a společnost si nepřipouští, že by nad sebou ztratila kontrolu a opila se. Pokud se opije muž, mluví se o tom, že akorát upustil páru, toleruje se i to, když pije až příliš a dlouho,“ popisuje Michaela rozdílný přístup k alkoholismu žen a mužů.

Ženy proto své pití často skrývají, pijí potají a někdy se jim to daří tajit i před nejbližšími. I Michaela byla mistryně ve skrývání své závislosti. „Měla jsem flašky schované ve skříňkách, prádelníku, pod dřezem. Manžel sice věděl, že něco není v pořádku, ale v práci jsem normálně fungovala, nikdo na mně nic nepoznal,“ svěřuje se Michaela s tím, že pila hlavně večer, když dcera usnula.

„Asi jsem jela v nějakém autorežimu. V noci jsem se opila a ráno jsem šla do práce, dodává žena. Na veřejnosti skutečně příliš často nepila, stejně jako jiné ženy-alkoholičky. „Opila jsem se dvakrát mezi manželovými kamarády a dost se za to stydím doteď,“ říká Michaela tichým hlasem.

„Chlast je národní sport,“ varuje pořadatel Suchýho února. Bez alkoholu se zlepší sex i pleť

Zlom? Tři dny v alkoholovém oparu

Na Michaelu samozřejmě naléhal manžel i celá rodina, aby se začala léčit. Prošla si fází popírání, pak přiznáním a neúspěšnými pokusy s alkoholem skoncovat.

Zlom nastal ve chvíli, kdy Michaela propila tři dny v kuse a nebyla schopná vystřízlivět. „Podívala jsem se do zrcadla – vypadala jsem hrozně, lekla jsem se, bylo mi psychicky i fyzicky zle. Tak jsem zavolala své adiktoložce, že musím okamžitě někam nastoupit,“ popsala rozhodující okamžik žena.

Nejlepší životní rozhodnutí: Detox na psychiatrii

Michaela se nechala zavřít na psychiatrické oddělení ve Střešovicích. „Nemohla jsem se projít, nesmíte tam u sebe nic mít. Mobil sice ano, ale zabaví vám např. nabíječku, protože jsou tam pacienti se sebevražednými sklony. Kvůli nim nesmíte mít třeba ani parfém, protože obsahuje alkohol. Jste omezený na svobodě i vlastních rozhodnutích. Tam přišlo uvědomění, kam až jsem to dopracovala a kde to jsem a bylo to jak facka,“ vzpomíná na svůj nejhorší pocit během léčby.

Přesto Michaela zdůrazňuje, že nechat se zavřít na psychiatrii a podstoupit detox bylo to nejlepší rozhodnutí jejího života.

Nyní Michaela abstinuje už rok. Kromě knihy chystá i speciální centrum, kde chce pomáhat lidem závislým na alkoholu a také se věnovat důsledné prevenci. Podle ní jsou alkoholem nejvíce ohroženi kromě žen na mateřské dovolené také osamělí senioři a ženy na vyšších pracovních pozicích.

Zápisník alkoholičky, kde Michaela popisuje svůj každodenní boj s alkoholem, naleznete zde.

Za alkohol utrácí Češi víc než většina Evropy. 600 tisíc lidí se opíjí každý den

Tragická smrt otce

Michaela říká, že má na alkohol vztek a nenapadlo ji boj vzdát. Až do chvíle, kdy jí tragicky zemřel otec, který sám měl problémy s alkoholem a čtyři dny před smrtí měl nastoupit detox jako jeho dcera.

Co s Michaelou otcova smrt udělala? Jak její pití ovlivnilo její rodinu? Léčí se ještě? Proč je podle ní tříměsíční pobyt v léčebně málo? A co vzkazuje těm, kteří mají problém s alkoholem? I to zjistíte v rozhovoru: