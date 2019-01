Zdeněk s družkou Petrou první srpnový den pili od rána společně se svým známým Jaroslavem D. (54). Tu začal Zdeněk Petře nadávat a přidal k tomu pár pohlavků. Když se proti tomu ohradil Jaroslav, dal mu ránu pěstí.

Jaroslav si na osudný den vzpomíná jen do chvíle, než ho Zdeněk srazil pěstí k zemi. Bylo to poté, co vyšli společně všichni tři od čerpací stanice v Holečkově ulici v Ostravě, kde si byli pro pivo a kuřivo.

Zdeněk K. se zpovídá z útoku. Ten popsal i napadený Jaroslav Karel Janeček, Blesk

„Otočil jsem se a viděl jsem, jak jí dal facku,“ vypověděl v soudní síni. Na Zdeňka něco zakřičel a šel dál. „No a on se nečekaně rozběhl a praštil mě zezadu. Lehl jsem, a kdyby nepřišla včasná pomoc, byl bych vykrvácel do mozku,“ řekl muž, kterého pak ihned operovali.

Zranění byla děsivá

Zdeněk ho srazil pěstí, pak ho bil dále do obličeje, kopal a našlapoval mu na hlavu. „Zlámal nadvakrát čelist, říkali mi, že mi skákal po hlavě. To už vím jen z doslechu. Ucho jsem měl roztržené i ret, rozbitou hlavu, hrudník pohmožděný, oko modré a krvácel jsem do mozku,“ počítal Jaroslav šrámy.

Se Zdeňkem se znal rok. „Nikdy jsem s ním žádné problémy neměl, pili jsme spolu, v osudný den my měli v sobě víc než tři promile. Ale viděl jsem už dříve, jak Petru napadl, ona s ním vždy zůstávala dál,“ dodal.

Kopal a dupal po hlavě

Podle žalobce mohl útok lehce skončit smrtí. „Napadený skutečně přežil jen shodou velmi šťastných náhod,“ potvrdil David Bartoš. S tím, že za těžké ublížení na zdraví si už Zdeněk odseděl v roce 1996 dva roky. Později dostal ještě za výtržnictví veřejné práce.

Žalobce David Bartoš popisuje napadení Karel Janeček, Blesk

Kdo mi co dá, to piju

„Nebudu vypovídat.“ Víc z obžalovaného násilníka soudkyně Natálie Tognerová nedostala. Nemluvil ani den po útoku, když ho sebrali policisté.

„Střídavě jsem bydlel u matky a družky, měl jsem jen brigády. Co se týká alkoholu, nemám klapku. Co kdy kdo dá, to vypiju. Pokud začnu alkohol pít a míchat, přestanu vnímat,“ nadiktoval dříve do protokolu. Soud pokračuje v dalších týdnech. Obžalovanému hrozí až 12 let vězení.