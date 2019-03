Sex za střízliva? Češi „to“ bez alkoholu nezvládají, říkají odborníci

„Před intimnostmi s manželem jsem zvyklá dát si jednu či i víc skleniček vína či jiného alkoholu, celkově se uvolnit. Měla jsem to tak v podstatě se všemi partnery. Bylo by mi to jinak divné, neumím si to moc představit za střízliva, musím se do nálady nutit,“ přiznala Tamara Blesk Zprávám a pokračuje: „S alkoholem jsem divočejší, líbí se mi, jaká po něm jsem. Možná, že to ukazuje na nějaký problém, že nemam pohlavní styk nikdy střízlivá, ale je mi to úplně jedno, proč bych to měla měnit, když to funguje.“

Tamara dodala, že nikdy neměla žádné trauma, neprožila ani nic, co by jí v sexu bránilo.

„Alkohol je pro většinu Čechů samozřejmou součástí neformálních setkání. Dá se proto usuzovat, že jej považují i za přirozenou součást společné intimity,“ uvedla psychoterapeutka a lektorka Alžběta Protivanská.

Sama má ze své praxe zkušenosti s lidmi závislými na alkoholu.

„Pití je pro ně základní podmínkou k jakémukoli uvolnění, a proto jim umožňuje i „vypnout hlavu“ při sexu. Troufám si podle své zkušenosti soudit i na to, že alkohol je běžnou součástí intimity i u lidí, kteří nebojují se závislostí,“ dodala Protivanská pro Blesk Zprávy.

„Chlast je národní sport,“ varuje pořadatel Suchýho února. Bez alkoholu se zlepší sex i pleť

Alkohol jako pocitová clona

Proč vlastně potřebují Češi k sexu alkohol? Podle názoru psychoterapeutky hlavně kvůli tomu, že sklenka něčeho ostřejšího vytváří pocitovou clonu mezi člověkem a jeho problémy. Díky tomu zprostředkuje určitý nadhled a ulehčí soustředit se na přitomnou chvíli.

„Největším nepřítelem sexuálního vzrušení je nepozornost a nechtěné myšlenky. Jestliže něco umožní odstřihnout se alespoň na chvíli od každodenních stresorů, myšlenky se kontrolují snáze. Daň je však vysoká. Alkohol otupuje vědomí a sexuální prožitek se tak také stává otupělým a často neuspokojivým,“ varuje Protivanská a dodává: „Alkohol nás oddálí od sebe samých a tím i od našich problémů. Potřeba pít se také zpravidla zvyšuje s počtem překážek, kterým nechceme čelit a nakonec nabývají děsivých rozměrů.“

Přinese alkohol do sexu něco pozitivního?

Mnoho lidí také pije, protože je známo, že alkohol uvolňuje zábrany.

„Doslova tlumí vnitřního kritika, kterého můžeme vnímat jako vnitřní hlas soudce nebo také jako přísné superego. Alkohol nám tedy dodá kuráž především v případě, kdy za střízliva nijak nepracujeme se svými strachy a úzkostmi,“ vysvětluje dále Protivanská.

Nic pozitivního to ale vašemu sexuálnímu zážitku nepřinese. Možná otupí vaši nervozitu nebo strach ze selhání. Znemožní vám ale kvalitní napojení na intimního partnera a tak i celkový prožitek z aktu.