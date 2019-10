Právě v tomto období se začínají objevovat respirační onemocnění a chřipky, na které často navazují pneumokokové infekce. V loňském roce se ukázalo, že kvůli této infekci nejčastěji umírají senioři starší pětašedesáti let. V Česku onemocnělo 481 lidí, 84 chorobě podlehlo a nejčastěji to byli právě důchodci.

Podle ředitele sdružení Život 90, které pomáhá seniorům, je situace žalostná. „Obrovské množství starých lidí umírá na banální zápal plic jenom proto, že nejsou očkovaní. Je to pro mě nepochopitelné, očkovat by se určitě měli. Na pneumokoka to stačí jednou za život a může to člověka zachránit,“ řekl Jan Lorman, když šel sám za lékařkou. Protože je mu víc než 65 let, měl vakcínu zdarma. Jinak stojí 1600 korun a očkovat se stačí jedenkrát v životě.

Video Očkování proti chčipce či pneumokokům je velice rychlá záležitost - Blesk - Sabina Dračková

Bakterie pneumokoka se běžně vyskytuje v ústech a nosohltanu. Šíří se kapénkovou infekcí, nakazit se ale člověk může i od přenašeče, který nemá vůbec žádné příznaky. V těle ale může skrytě číhat, až když se oslabí obranyschopnost organismu, začne dělat problémy. Stačí k tomu obyčejná viróza a pneumokok se začne šířit do dalších částí těla. Hrozí zánět mozkových blan, zápal plic nebo i otrava krve.

Ve světě normální, u nás podceňované

„K nejvíc ohroženým skupinám patří děti, na ty se ale nezapomíná. Očkovat dítě se naštěstí pořád ještě považuje za standard, na sebe už ale tolik nedbáme, i když jsme ohrožení úplně stejně. Je potřeba si to uvědomit,“ posteskl si Lorman. Očkování dospělých by v Česku mělo být rozšířenější i podle primářky z Kliniky infekčních parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce, Hany Roháčové.

Video Stopka pro lékaře, kteří systémově falšují potvrzení o očkování. Podle Prymuly popírají princip západní medicíny - redakce Blesk

V západních zemích, zejména pak ve Spojených státech, je očkování normální součástí celého života. „Proočkovanost dospělých v západní Evropě je řádově vyšší než v České republice,“ dodal Lorman, který se tématem očkování zabývá dlouhodobě a pomáhal i prosadit zákon, díky kterému jsou u nás vakcíny pro seniory hrazené. Podle Roháčové jsou na tom v zahraničí lépe i co se týká očkování zdravotních sester a personálu nemocnic, kteří mohou také často ostatní nakazit.

Nechtěla bych být matkou, které zemře neočkované dítě, říká primářka z Bulovky

Čím jsou lidé starší, tím se zhoršuje jejich imunitní systém, a tělo tak dobře nedokáže bojovat s infekcemi. „Infekční nemoci mohou probíhat závažně i u do té doby zdravého seniora. Pokud trpí i chronickým onemocněním, riziko nákazy se zvyšuje,“ vysvětlila epidemioložka Roháčová.