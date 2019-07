Senior (62) po Opavě bloudil ve vedru několik dní: Pomohla mu městská policie

Dispečink opavské městské policie přijal oznámení na tísňovou linku 1. 7. 2019. Neznámý občan jim zavolal, že spatřil staršího muže, jak jde o berlích z městské části Kylešovice na Otice. Volající měl obavy o jeho stav.

„Na místo vyrazila hlídka MPOP, která tam skutečně nalezla unaveného, dehydrovaného dvaašedesátiletého muže, který v minulosti prodělal mozkovou mrtvici a pohyboval se o berlích,“ řekl ředitel MP Opava Jiří Klein.

Podle policie dvaašedesátiletý muž nabídnutou pomoc od strážníků ihned přijal a odjel s nimi na služebnu. Tam jim později senior vypověděl, že do Opavy přicestoval z Havířova za kamarádem. Když ho nenašel, po městě v těch největších vedrech bloudil několik dní, protože neměl na cestu zpět. Neměl prý ani příbuzné, kteří by mu pomohli.

Strážníci se nakonec rozhodli, že muži nabídnou jídlo a pití ze svých svačin. Díky tomu se muži udělalo lépe a tak se městští policisté opět složili na jízdenku a nejbližším spojem seniora poslali zpět do Havířova. „S průvodčí probrali, o co jde a muže usadili do vlaku. Následně ověřili, že v pořádku dojel,“ sdělil Klein. „Touto cestou děkuji celé směně za iniciativní, a zejména lidský přístup k řešení situace. Poděkování zaslouží i občan, který nebyl lhostejný a zavolal k nám,“ dodal.