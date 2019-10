Cestovní kancelář Neckermann, tuzemská pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, bude zájezdy naplánované na příští týden řešit individuálně podle aktuální situace v dané destinaci a hotelu. Plošně už zájezdy rušit nebude. Týkat by se to mělo zhruba 230 klientů. Řekl to mluvčí firmy Jan Šrámek. Kancelář už dříve zrušila všechny letecké zájezdy do 6. října. V současnosti má společnost v zahraničí kolem 200 klientů.