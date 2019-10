Cestovní kancelář Neckermann, tuzemská pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, začala od středy svým klientům vyplácet platby za zrušené zájezdy. Dosud vyplatila zhruba půl milionu Kč, stejnou částku by kancelář měla vyplatit i v pátek. Ve výplatách pak bude pokračovat v dalších dnech. Informace České televize potvrdil ČTK mluvčí společnosti Jan Šrámek. Kancelář bude prodané zájezdy do konce října řešit individuálně podle situace v dané oblasti, plošně už je rušit nebude.

CK Neckermann vyplácí celou částku za zrušené zájezdy ve lhůtě 14 dnů od jejich stornování. Kancelář začala rušit prodané zájezdy od 26. září, do 6. října odvolala přes 200 rezervací pro přibližně 500 klientů. Šrámek podotkl, že společnost bude dvoutýdenní lhůtu vyměřovat od data zrušení, nikoli od termínu zájezdu. Jak velkou částku bude muset společnost vyplatit v souhrnu, mluvčí neuvedl.

Až do minulého týdne CK rušila všechny své prodané zájezdy plošně. Od pondělí je však řeší individuálně podle situace v dané oblasti a hotelu. Právě jednání s hoteliéry rozhodnou o osudu jednotlivých zájezdů. Šrámek ve čtvrtek ČTK řekl, že pokud hoteliéři zajistí služby podle předem dohodnutých podmínek, zájezd se uskuteční, pokud však hotely garance neposkytnou a budou vyžadovat další podmínky, zájezd se zruší.

V zahraničí je kolem 70 zákazníků kanceláře

V říjnu u CK Neckermann zakoupilo zájezd celkem asi 750 klientů v 280 rezervacích. Aktuálně je v zahraničí asi 70 zákazníků kanceláře, ti by měli dovolenou dokončit podle plánu.

V současnosti také pokračují jednání o jejím dalším fungování, dosud však bez výsledku. O budoucnosti firmy rozhodnou jednání mezi českým vedením kanceláře a německými investory. Podle Šrámka by o výsledku mělo být jasno v řádu jednotek dnů až týdnů.

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů. Pobočka zahrnuje dvě základní divize, vedle CK Neckermann je to firma Global Travel Lufthansa City Center.