V obci s asi 250 obyvateli na něj vzpomínají v dobrém. A nejen proto, že zdejším dětem před několika lety zaplatil nové hřiště. U zpěvákovy lípy starostka Alena Manková zřídila malé pietní místo s květinou, svíčkou a Gottovou fotografií.

Mistrova lípa opadává. Místní to mají za znamení

Na prostranství u kostela obec vysadila lípu, když Gott poprvé onemocněl rakovinou. „Chtěli jsme mu tak vyjádřit podporu a ukázat, že na něho myslíme,“ řekla ČTK Manková. Gott pak sám ke stromku podepsal cedulky. „Na té současné je už jeho podpis vybledlý, ale máme jich podepsaných celkem asi pět,“ řekla starostka.

Protože před kostelem bylo místo ještě na jednu lípu, obec ji vysadila a věnovala ji dalšímu slavnému místnímu občanovi, cyklistovi Ondřeji Cinkovi. Zatímco Cinkova lípa je stále plná sytě zelených listů, Gottova lípa má listy žluté a opadávají. „Je to jako nějaké znamení, jako by ten strom tušil, co se stalo,“ shodly se nejen ženy v místním obchodě.

Vondráčková byla u Gotta krátce před smrtí: Přijal mě s úsměvem, řekla Blesku

„Karla Gotta tady mají všichni moc rádi, myslím, že se s tím dlouho nebudeme moci smířit, že nás opustil. Je to po nás všechny velká ztráta,“ řekla starostka. Právě dnes měla v obecním parku instalovat do poznávací hry o obci cedulku, která Gottův vztah k vesnici popisuje.

Dům rodiny Gottů v Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku (2. 10. 2019) | ČTK

„Lidem ze Svaťáku“

„Jezdil sem od dětství, měl tady babičku. Můj muž ho pamatoval, jak v mládí všem zpíval s kytarou u táboráku. Jezdil sem i teď s Ivanou (manželkou) a s dětmi,“ vzpomněla cestou z obchodu, kde se zprávu dozvěděla, místní obyvatelka Věra Fišerová. I ji mrzí, že Gott už mezi lidi v Újezdě nepřijde a nezastaví se s nimi v hospodě. „Lidi ho tady měli opravdu rádi,“ řekla.

Gott měl ve vsi i sestřenici. Žil s ní jeho kamarád a řidič Oldřich Havránek, který umřel předloni. „Pan Gott sem jezdil rád, rád si s námi poseděl, chodil s námi do hospody, ale nikdy tady nezazpíval, protože sem jezdil odpočívat,“ poznamenala starostka. Naposledy ho viděla na jaře.

Celé Česko truchlí! Zemřel Karel Gott: Pošlete mu vzkaz do nebe

Dětské hřiště sponzorované Karlem Gottem v Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku (2. 10. 2019) | ČTK

Gottův vztah k obci bude připomínat nejen jeho lípa, ale i další místa. Před několika lety věnoval čtvrt milionu korun a vesnice za peníze kompletně opravila dětské hřiště u koupaliště. „Tady bylo staré kovové hřiště a my jsme ho chtěli přestavět. A protože pan Gott sem jezdil a rád tady relaxoval i s holčičkami a holčičky na to hřiště chodily, tak se s tehdejším starostou domluvili a hřiště se renovovalo,“ popsala Manková.

Kromě vzpomínek zůstane v obci ještě jedna památka, obraz, který Gott namaloval. Visel v hospodě, kam by se měl po její rekonstrukci vrátit. Je na něm staré stavení s mladou dámou a Gottovým věnováním „Lidem ze Svaťáku“.