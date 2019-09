Na trhu práce chybí v Česku podle personálních agentur 30 000 odborníků na počítače. Téměř čtyři z pěti firem tvrdí, že má problém obsadit volné místo ve svém IT oddělení. Situaci ještě zhoršuje klesající počet studentů tohoto oboru, kterých je podle Českého statistického úřadu o čtvrtinu méně než v roce 2011.

Jak postupuje digitalizace a firmy stále častěji využívají moderní technologie, tak se zvyšuje jejich potřeba rozšířit IT oddělení a získat do něj další experty. Za posledních pět let vzrostl počet zaměstnanců v tomto oboru téměř o polovinu. Jen v Praze je ‚ajťáků‘ 56 000, v celé republice přes 84 000.

Pokračuje dlouhodobý nedostatek IT pracovníků, poptávka dokonce meziročně lehce stoupla, souhlasila šéfka marketingu Grafton Recruitment Jitka Součková. Objevují se podle ní jak nabídky práce spojené s nejmodernějšími technologiemi, tak i pracovní příležitosti s využitím starších nebo více konzervativních technologií. Velký hlad dnes také panuje po expertech na bezpečnost IT.

„Jen sektor podnikových služeb potřebuje přes 10 000 IT expertů, aby mohl být zachován současný růst,“ doplnil prezident asociace center sdílených služeb ABSL Jonathan Appleton.

IT pracovníci mají platy i vysoko nad sto tisíc

Nedostatek zaměstnanců v IT brzdí rozvoj společností a zároveň žene platy v oboru nahoru. ČSÚ uvedl, že medián u techniků a specialistů je u hrubé měsíční mzdy 45 877 Kč, což je 157 procent mediánu příjmu všech zaměstnaných v ČR. U seniornějších pozic v IT se běžně platy pohybují nad 100 000 Kč a k nim jim firmy nabízejí ještě bohaté benefity, dodala Barbora Wachtlová, provozní ředitelka společnosti Green Fox Academy, která pořádá kurzy pro junior programátory.

Ani příslib vysokých příjmů a nadstandardních odměn neláká studenty do univerzitních poslucháren. Jejich podíl je pouhých 6,6 procenta ze všech vysokoškoláků. „Zájem o obor je více méně stabilní, ale s ohledem na slabé populační ročníky, které nyní studují, počet studentů IT celkově klesá,“ upozornila Markéta Pištorová z ČSÚ. Proti roku 2011 se jejich počet snížil téměř o 6000.

V oboru výpočetní techniky chybí ženy

Společnosti netrápí jen chybějící počet odborníků na výpočetní techniku ale i to, že mezi uchazeči chybí ženy. “Firmy často zmiňují, že by si přály více žen. U nás v kurzu jich byla více než pětina a doufáme, že počet bude v budoucnu narůstat,„ podotla Wachtlová. Mužů pracujících v IT je 91 procent. Žena je tedy mezi nimi jen každá desátá.