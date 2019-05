Personalisté „sjíždějí“ účty na sociálních sítích. U Petry řešili nahé fotky

Petra (25) z Plzně dostala pracovní nabídku ve finančním sektoru, kde měla pracovat s citlivými daty. Než ji přijali, měla ale o víkendu nečekaný telefonát. „Volal mi můj potencionální šéf, že na Googlu našel fotografii, ze které vyplývalo, že jsem v minulosti dělala modelku. „Nenafotila jste i nějaké odvážné fotky?“ zněla otázka jejího budoucího nadřízeného, který hned dodal: „Něco takového by se totiž neslučovalo s povahou námi nabízené pozice.“

Na internetu zůstane i smazaný obsah

Petra věděla, že žádné nahé fotografie firma nemůže najít, protože je nenafotila. Přesto se ale pídila po tom, jak je možné, že „modelkovské“ fotografie na internetu jsou, přestože je smazala.

Nakonec zjistila, že jsou na jednom z odkazů stále dohledatelné a musela napsat na americkou pobočku Googlu a ten odkaz nakonec smazal. „Nadřízený mi to sice nenakázal, ale řekl mi, že pokud by mi to nevadilo, byl by radši, kdyby fotky na internetu nebyly, přestože jsem byla oblečená,“ uzavřela mladá žena pro Blesk Zprávy.

Pověst už se šíří i na internetu

Pro personalisty je důležitá pověst, která se v dnešní moderní době šíří také na internetu a sociálních sítích. Uchazeči o zaměstnání by tedy měli dbát o to, aby jejich digitální stopa nebyla závadná. A přemýšlet nad tím, co na sítích jako facebook, twitter nebo instagram sdílejí.

„Troufám si říct, že většina personalistů uchazečům o novou práci osobní profily nelustruje, ale pokud si nejsou jisti, pátrají v různých kanálech, aby o kandidátovi na pracovní pozici zjistili co nejvíce,“ upozornil Tomáš Dombrovský z portálu Jobs.cz.

Občas se personalisté u některých profilů uchazečů také zasmějí. „Jednou jsme na facebooku jednoho našeho budoucího zaměstnance objevili fotokoláž, kde chytil pavouka a přidal si ho do koktejlu s hláškou, že takové proteiny jsou nejlepší. Nakonec nám na pohovoru vysvětlil, že to byla recese,“ směje se personalista z korporátní firmy, který ale nechtěl být jmenován.

Personalista váš vtip nemusí pochopit

„Málokdo má na svém veřejném profilu něco, co by pro nás mohlo být užitečné. Někdy jsou informace zavádějící. Jedna uchazečka měla na profilu fotky v uniformě zdravotní sestřičky. Ve svém životopisu ale o kariéře ve zdravotnictví nic neměla, což nás zmátlo. Na pohovoru nakonec vysvětlila, že občas točí komparz k seriálům,“ uzavřel personalista.

Personální oddělení se během výběrového řízení zaměřuje na dvě složky vlastností uchazeče o novou práci: zajímají ho zkušenosti, u mladších jedinců dosažené vzdělání, ale druhou polovinu tvoří osobní povahové rysy a to, jak zapadne do týmu.

Pověst jako důležitý parametr

„Pokud se člověk uchází o náročnější pozici, kde bude fungovat v týmu a spolupracovat s kolegy, zaměstnavatele o to víc zajímá, jak se do kolektivu hodí. Pověst jako taková je také hodně důležitá,“ uvedl pro Blesk Zprávy Dombrovský.

Odborník dodal, že by u pohovoru mohlo uchazečům uškodit, kdyby se na jejich profilu objevily vulgární a násilné komentáře či xenofobní vystupování. Vadit by mohla i přílišná aktivita na sociálních sítích v pracovní době. Zároveň ale uklidnil budoucí uchazeče o zaměstnání, že si nemusí nějak úzkostlivě hlídat svůj mediální obraz.

„Není potřeba se hlídat, co říkáte nebo děláte. Úplně postačí, když nebude vulgární a agresivní,“ dodal datový analytik ze serveru Jobs.cz a jako příklad uvádí nedávné rasistické útoky na prvňáčky z teplické Základní školy Plynárenské. „Přesně takový obsah by vám zajistil, že vás do nového zaměstnání nepřijmou,“ varoval.

Závadný obsah na vašem facebookovém profilu