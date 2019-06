Denisa (32) dostala za surfování padáka. Na sítích v práci „visí“ dvě třetiny Čechů

Denisa (32) z Prahy si v pracovní době vyřizovala soukromou korespondenci, její šéf jí za to dal výpověď. Tento příběh není úplnou výjimkou. V práci stráví průměrný Čech třináct let a dva měsíce. Neznamená to ovšem, že všechen čas věnuje plnění pracovních úkolů. Podle průzkumu společnosti Kaspersky Lab téměř dvě třetiny (64 %) pracujících přiznalo, že každý den v pracovní době navštěvuje internetové stránky, které nesouvisí s pracovní náplní. Blesk Zprávy zjišťovaly, jestli za surfování v pracovní době můžete dostat padáka i to, jestli zaměstnavatel může „hlídat“ vaše profily.