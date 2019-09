Americký módní řetězec Forever 21, který před třemi lety s velkou pompou otevíral svoji první prodejnu v Česku, se chystá vyhlásit bankrot. Tvrdí to agentura Bloomberg. Firma informaci nepotvrdila, analytici se ale shodují, že finanční situace společnosti dlouhodobě není dobrá. Nepřekvapuje to ani Ondřeje Simona, experta na business deveploment z firmy Pwc. Podle něj v posledních letech zkrachovalo více oděvních gigantů.

„Konečně tu také máme Forever 21!“ radovaly se před třemi lety dívky napříč Českem. Obchod, který si vybudoval pověst svou velmi levnou a zároveň moderní módou, tehdy otevíral první prodejnu na pražském Chodově. Od té doby se přidala ještě pobočka v Praze na Černém Mostě. Krok pozitivně komentovali i tuzemští influenceři.

Teď je osud značky nejistý. Jak v polovině září informoval deník The Wall Street Journal (WSJ), nejen, že by bankrot měl opravdu nastat, ale měl by přijít v řádu dní. Potvrdil to mimo jiné americký právník Robert Feinstein specializovaný na bankroty, podle kterého situace pro řetězec nevypadá vůbec dobře.

Forever 21 vznikl v roce 1984 v Los Angeles. Dnes má firma přes 800 obchodů po celém světě a patří mezi řetězce typu Primark, kde lidé pořídí oblečení a nejrůznější doplňky za extrémně nízké ceny. V posledních letech značka prováděla rozsáhlou expanzi, zatímco jiné obchody pobočky spíše zavíraly, ona otevírala nové a nové. Na některých místech prodejny zvětšovala.

Aby je měla čím naplnit, původně výhradně ženské zboží rozšířila o nabídku pánského oblečení, obuvi a plus size kolekce. Podle WSJ se to ale nesetkalo s příliš velkým úspěchem a dnes firma přemýšlí, jak své prodejny opět zmenšit. Některé pobočky zřejmě čeká uzavření. Jak se to bude týkat dvou českých obchodů, není jisté, v Česku jsou provozovány skrze franšízu.

Móda „frčí“ hodně na internetu

Podle Simona se podobný scénář v případě oděvních společností už několikrát odehrál. „Forever 21 následuje další americké a evropské obchodníky jako Sears, American Apparel nebo TopShop. I tyto společnosti v posledních letech zažádaly o bankrot,“ připomíná český expert.

Dávat to za vinu nástupu internetového nakupování, což se v případě Forever 21 teď děje, ale podle Ondřeje Simona nelze. „Může se sice zdát, že e-commerce „vytlačuje“ kamenné obchody, není to ale určitě pravidlem pro celý retailový trh,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy. Důkaz pro to lze podle něj nalézt i v Česku. „Přestože každoročně roste počet lidí v ČR nakupujících na internetu i jejich útrata (obrat e-commerce v ČR rostl o 16% za minulý rok), rostou i klasičtí obchodníci,“ říká Simon.

Odborník ovšem přiznává, že konkrétně oblečení se nachází v komplikované situaci. „Móda patří mezi ty oblasti, které jsou on-line nakupováním zasaženy nejvíc: Tři z deseti nákupů Čechů v e-shopech tvoří podle dat Českého statistického úřadu oblečení, obuv a různé módní doplňky,“ vysvětluje expert.

E-commerce se označuje prodeje uskutečněné přes internet. Pod retail spadá maloobchodní obchodování.