Hra na schovávanou patří mezi nejpopulárnější dětské kratochvíle. Nyní ale přinesla velké vrásky policistům a manažerům oblíbeného obchodu s nábytkem. Na sociální síti Facebook se objevila stránka, která uživatele vyzývala, aby si přišli zahrát na schovávanou do obchodního domu IKEA ve skotském Glasgow! Účast přislíbily neuvěřitelné dva tisíce lidí. Když to vedoucí místní prodejny zjistil, rovnou si na pomoc přivolal policii.

Někteří v obchodu nakupují, jiní tam chtějí hrát dětské hry! A to bez ohledu na interní předpisy. Na sociální síti Facebook byla ohlášena masová akce, která lidi vyzývala, aby si přišli zahrát hru na schovávanou do jednoho z obchodů IKEA v Glasgow ve Skotsku. Není to poprvé, ale tentokrát k tomu došlo v nebývale velkém měřítku.

Políčko „zúčastním se“ zaškrtly dva tisíce lidí, zatímco méně závazný „zájem o událost“ projevilo neuvěřitelných 10 tisíc facebookových uživatelů. Není jasné, do jaké míry šlo o recesi, i tak to ale vyděsilo personál i vedení zmíněné prodejny. Proto se obrátili na policii.

V inkriminovanou sobotu bylo osazenstvo obchodu napjaté jak struna. Jakmile se ale někteří mladí lidé začali schovávat do skříní, do ledniček a také pod postele, policisté je zdvořile upozornili, že se chovají nevhodně. Samotná přítomnost uniformovaných strážců veřejného pořádku pak nejspíš celou řadu dalších potenciálních účastníků hry odradila a katastrofický scénář se díky tomu nenaplnil.

„Bezpečnost našich zákazníků a kolegů je vždy nejvyšší prioritou. Přesto, že oceňujeme, že hraní her v jednom z našich obchodů je pro některé lákavé, takový druh aktivit nedovolujeme, abychom zajistili bezpečné prostředí a uvolněné nakupování pro naše zákazníky,“ řekl k tomu podle serveru Ladbible.com manažer prodejny Rob Cooper.