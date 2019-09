„Konečně tu také máme Forever 21!“ radovaly se před třemi lety dívky napříč Českem. Obchod, který si vybudoval pověst svou velmi levnou a zároveň moderní módou, tehdy otevíral první prodejnu na pražském Chodově. Od té doby se přidala ještě pobočka v Praze na Černém Mostě. Krok pozitivně komentovali i tuzemští influenceři.

Teď je osud značky nejistý. Jak už v polovině září informoval deník The Wall Street Journal (WSJ), nejen, že by bankrot měl opravdu nastat, ale měl by přijít v řádu dní. Potvrdil to mimo jiné americký právník Robert Feinstein specializovaný na bankroty, podle kterého situace pro řetězec nevypadá vůbec dobře. Nakonec se podrobnosti objevily 30. září.

Společnost uvedla, že na celosvětovou restrukturalizaci získala 275 milionů dolarů od stávajících věřitelů a k tomu 75 milionů dalšího kapitálu (celkem bezmála 8,3 miliardy Kč). Na základě amerického zákona o bankrotech lze závazky tamních firem vůči věřitelům odložit a v získaném čase mohou stižené společnosti reorganizovat svůj dluh anebo prodat část podniku.

Řetězec Forever 21 zdůraznil, že na rozdíl od Evropy a Asie zůstane aktivní v Mexiku a v Latinské Americe. Minulý týden oznámil, že v říjnu odejde kvůli „soustavně nízkým tržbám“ z Japonska.

Forever 21 vznikl v roce 1984 v Los Angeles. Dnes má firma přes 800 obchodů po celém světě a patří mezi řetězce typu Primark, kde lidé pořídí oblečení a nejrůznější doplňky za extrémně nízké ceny. V posledních letech značka prováděla rozsáhlou expanzi, zatímco jiné obchody pobočky spíše zavíraly, ona otevírala nové a nové. Na některých místech prodejny zvětšovala.

Aby je měla čím naplnit, původně výhradně ženské zboží rozšířila o nabídku pánského oblečení, obuvi a plus size kolekce. Podle WSJ se to ale nesetkalo s příliš velkým úspěchem a dnes firma přemýšlí, jak své prodejny opět zmenšit. Některé pobočky zřejmě čeká uzavření. Jak se to bude týkat dvou českých obchodů, není jisté, v Česku jsou provozovány skrze franšízu.

Nyní má společnost kolem osmi stovek obchodů po celém světě. Po restrukturalizaci jich bude mít 450 až 500, uvedl mluvčí řetězce. V USA plánuje zavřít 178 obchodů.

Móda „frčí“ hodně na internetu

Podle Simona se podobný scénář v případě oděvních společností už několikrát odehrál. „Forever 21 následuje další americké a evropské obchodníky jako Sears, American Apparel nebo TopShop. I tyto společnosti v posledních letech zažádaly o bankrot,“ připomíná český expert.

Dávat to za vinu nástupu internetového nakupování, což se v případě Forever 21 teď děje, ale podle Ondřeje Simona nelze. „Může se sice zdát, že e-commerce „vytlačuje“ kamenné obchody, není to ale určitě pravidlem pro celý retailový trh,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy. Důkaz pro to lze podle něj nalézt i v Česku. „Přestože každoročně roste počet lidí v ČR nakupujících na internetu i jejich útrata (obrat e-commerce v ČR rostl o 16% za minulý rok), rostou i klasičtí obchodníci,“ říká Simon.

Odborník ovšem přiznává, že konkrétně oblečení se nachází v komplikované situaci. „Móda patří mezi ty oblasti, které jsou on-line nakupováním zasaženy nejvíc: Tři z deseti nákupů Čechů v e-shopech tvoří podle dat Českého statistického úřadu oblečení, obuv a různé módní doplňky,“ vysvětluje expert.

E-commerce se označuje prodeje uskutečněné přes internet. Pod retail spadá maloobchodní obchodování.