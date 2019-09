Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k 1. září měla meziročně klesnout o 30 procent na 101.988 tun. Mělo by tak jít o jednu z nejnižších sklizní jablek v novodobé historii České republiky. Ještě v červnu sadaři mínili, že meziroční pokles bude kolem 22 procent. Důvodem propadu jsou jarní mrazy a pozdější sucho a krupobití. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Od státu by ovocnáři měli letos na kompenzace škod z jarních mrazů dostat 50 milionů korun