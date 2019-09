Zuzce prasklo střevo, žije s vývodem. Přesto nafotila fotky v prádle

Zuzana (32) je atraktivní, usměvavá žena. Nikdo by na ní nepoznal, že si dlouhá léta prochází těžkými zdravotními komplikacemi. Ty vyvrcholily letos v květnu, kdy jí srostlo tlusté střevo s vnitřními pohlavními orgány. Zuzana podstoupila operaci, ale střevo prasklo. Mladá žena dostala střevní vývod. Byl to pro ni šok, který otřásl jejím sebevědomím. Nakonec jí dodal odvahu člověk, který jí řekl, že by raději zemřel, než skončit takto. Zuzana se proto rozhodla nafotit fotografie ve spodním prádle, aby ukázala, že stomici se nemají zač stydět.

Zuzana pracuje v herním průmyslu, díky svým aktivitám je známá právě v komunitě hráčů, na Instagramu ji sleduje přes 11 tisíc lidí. Dlouhá léta se však potýká s endometriózou, kterou má podle ní hodně žen, a ani o tom netuší.

„Já jsem zpočátku měla velmi bolestivou menstruaci, neustále jsem brala léky na bolesti, nepomohla mi ani antikoncepce,“ svěřila se Zuzana Blesk Zprávám. Před šesti lety jí lékař zjistil, že trpí endometriózou. Od té doby musí užívat hormony. Na nemoc jí lékaři přišli pozdě, ale podle jejího názoru by ani včasné odhalení nepomohlo. Endometrióza se stále vracela a kvůli ní Zuzaně srostlo tlusté střevo s pohlavními orgány.

„Museli mi odstranit 25 centimetrů tlustého střeva. Byla jsem 14 dní v nemocnici, z toho 7 dní na JIP. Já sice snáším operace dobře, ale měla jsem nějaké komplikace. 7 dní v kuse jsem neustále zvracela, bylo mi hrozně zle, jak jsem byla nevyspalá, tak jsem měla i halucinace,“ popisuje mladá žena stavy po operaci.

Jak se ale ukázalo, operace se nezdařila.

Noc s plenkami

Týden po návratu z nemocnice začala mít Zuzana nepříjemné výtoky a vše ji pálilo. Zuzanin lékař okamžitě věděl, co se děje.

„Řekl mi, že mi prasklo střevo do pochvy, že mě čekají další tři operace a budu muset mít vývod,“ říká Zuzana s tím, že vývod pro ni byl vždy noční můra.

„Strašně jsem brečela, složila jsem se,“ přiznává Zuzka. Její stav byl akutní, přesto musela na operaci čekat do rána.

„Přijela moje maminka a musela mi koupit plenku. Výkaly mi tekly přes pochvu, strašně mě všechno bolelo a pálilo, tak jsem musela celou noc strávit s plenkou,“ líčí nepříjemné chvíle statečná dívka.

V nemocnici nejdříve Zuzaně vysvětlili, co to znamená, pokud se člověk stane stomikem - tedy co obnáší život se střevním vývodem, kdy si musí pacient měnit sáčky, které nosí na boku. „Sestřička mi řekla, že je to vlastně všechno v pohodě, že to je jak suchý zip, že to odlepíte, nalepíte, nebudu na to muset sahat a já si zafixovala, že to nebude tak hrozné,“ řekla Zuzana.

Střevo čouhající z těla

Operace se zdařila a přišla chvíle, kdy si Zuzka měla zkusit sama vyměnit sáček k vývodu.

„Sestra mi sloupla sáček a já uviděla vlastní střevo, které mi trčí z těla, viděla jsem své vnitřnosti, všude byly stehy, hrozně to bolelo. Nebyla jsem na to připravená, vypadalo to úplně jinak, než mi slibovali,“ vzpomíná na první chvíle s vývodem Zuzana a říká, že byla opět zoufalá. Chtěla jít ale brzy domů, tak se musela výměnu naučit.

Vývod? To bych raději umřel

14 dní po operaci strávila Zuzana u rodiny, kde měla čas přemýšlet. „Strašně jsem se styděla. Pořád jsem si říkala, co tomu bude říkat můj přítel, že nosím výkaly na břichu? A že už nebudu moci jít do bazénu, protože by to všichni viděli. Ostatní pořád opakovali, že to bude dobré, já viděla jen tmu,“ přiznává Zuzka. Pak se ale setkala s člověkem, který měl naprosto odlišný přístup.

„Řekl mi, že by raději zemřel, než skončil takto. Drsné tvrzení, které mi otevřelo oči,“ dodává Zuzana.

Zuzana začala docházet do stomické poradny a sledovat diskuze dalších stomiků. „Spousta lidí se za to stydí a říká, že jim to kazí vzhled, že je to nechutné a že mají problém si najít partnera či partnerku,“ poodhaluje život lidí s vývodem Zuzka. Navíc o vývodu koluje řada mýtů - např. že to smrdí, což rozhodně není pravda,“ doplňuje.

Zuzana se proto rozhodla dodat odvahu všem ostatním stomikům a ukázat, že pokud má člověk vývod, není se za co stydět a nafotila sérii snímků ve spodním prádle.

Fotky v prádle

„Ano, bylo těžké odhalit se. Do té doby jsem žádné takové fotky nefotila, neměla jsem tu potřebu, ale jak jinak ukázat vývod, než takto,“ komentuje Zuzka odvážný krok. Fotografie se setkaly s velkým ohlasem. Další stomici jí psali své příběhy a prosili jí, aby jim dodala odvahu.

Zuzku čekají ještě dvě operace. Ona ale doufá, že bude vše lepší.

„Chci lidem vzkázat, že vývod se týká každého. Naprosto bez očekávání můžete skončit vy nebo někdo z vašich blízkých s vývodem. Ale není to konec světa, je to jen něco, co nás naučí si trošku vážit toho, že můžeme v dnešní době žít s neprůchozím střevem. A není to nic, za co bychom se měli stydět, protože nás to drží naživu téměř bez omezení. Buďme šťastní za to, co máme,“ uzavírá Zuzana.