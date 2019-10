Češi hledající práci či další možnosti studia v zahraničí mají možnost lepších vyhlídek díky Europassu. Doklad k maturitnímu vysvědčení nebo výučními listu slovně popisuje kvalifikaci studenta tak, aby tomu cizí systém dostatečně porozuměl. Letos dostalo Europass 54 tisíc absolventů, nejvíce se s dokladem vydávali Češi do Německa, Francie nebo Velké Británie. Studenti, kteří slovní „vízo“ nedostanou automaticky, ale nemusí zoufat, jak Blesk Zprávám prozradila tisková mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání. Europass si mohou zařídit sami. Ročně vyjíždí do zahraničí kolem 2 700 studentů.

Ročně vyjíždí z České republiky asi 2 700 studentů do zahraničí, aby zde vystudovali vysokou školu, nebo si nadělali praxi. Šanci na úspěch jim ale snižuje nepozorumění zaměstnavatelů ohledně jejich nabytých znalostí.

„Pokud se v například v Německu ucházíte o práci, často možný budoucí zaměstnavatel netuší, jakou máte kvalifikaci, protože se v jeho rodné zemi nazývají předměty jinak. Slovní doklad Europass vaši kvalifikaci vysvětluje slovně a srovnává jí s předměty tamních škol,“ vysvětlil Blesk Zprávám tiskový mluvčí NÚV Jan Klufa.

„Honzík z Česka tak dorazí do Německa s Europassem a v tom bude pospáno, že předmět „Dělaní nožiček“ je srovnatelný s německým předmětem, kde se také učí dělat nožičky ke stolům,“ dodal Klufa.

Letos se Europassů vydalo 54 tisíc. Prozatím je v ČR vydává 637 středních škol jako dodatek k maturitnímu vysvědčení nebo k výučnímu listu. Student si může zažádat o slovní osvědčení v angličtině, němčině a francouzštině. Studenti, kteří nedostanou Europass automaticky si o něj mohou zažádat na internetových stránkách.

Nejvíce míří studenti do Německa a Anglie

Čeští studenti nejvíce míří do sousedního Německa a přes oceán do Anglie. „Po gymnáziu jsem odešel studovat na vysokou školu do Spojeného království, kde náš systém neznají – koncept gymnázia zde neexistuje. S pomocí Europass – dodatku k maturitnímu vysvědčení je snadné doložit, co jsem studoval,“ svěřil se jeden ze studentů.

„Pozitivní zkušenosti a kladné přijetí dodatku měli lidé i v Itálii a Francii, dobré jméno má dodatek i v zemích mimo Evropu. Účastníci ankety předložili dodatek nejčastěji z vlastní inciativy, v menší míře byl po nich vyžadován, z toho ve více než polovině případů zaměstnavatelem, dále úřadem pro získání práce či studia v zahraničí, pracovní agenturou nebo studijním oddělením,“ uvádí tisková zpráva Národního ústavu pro vzdělávání.

V dodatku kromě slovního vysvětlení předmětů, které absolvent úspěšně dokončil, je také popsáno, co student vykonal a jakých projektů se účastnil.