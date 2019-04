Neúspěšní maturanti ze škol utíkají za prací. Firmy shánějí hlavně „ajťáky“

Maturita je v plném proudu, 68 tisíc studentů má za sebou sloh z češtiny a další zkoušky je čekají až do června. Jenže řada maturantů minimálně na první pokus neuspěje, loni jich byla hned čtvrtina. Podle dat Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) pak raději volí přechod na jinou školu nebo se vydají na trh práce. Mezi lákavé obory patří například IT.

Maturity pokračují 2. a 3. května didaktickým testem. Studenty rovněž čeká zkouška z matematiky nebo cizího jazyka a z předmětů odpovídajících jejich oboru.

„U maturantů je ale problémem velký počet žáků, kteří neuspějí u zkoušky. Někteří opakují a jiní přejdou na učňák nebo rovnou zamíří na pracovní trh,“ míní odborníci z NÚV. Například loni u „zkoušky z dospělosti“ neuspěla při prvním pokusu celá čtvrtina studentů, třetí pokus pak nezvládlo pět procent maturantů.

Ve školním roce 2018/19 přitom stoupl zájem o vyšší vzdělání. Na střední školy se přihlásilo přes 100 tisíc studentů, což je poprvé od roku 2014.

Průzkum vzdělávacího ústavu i ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze Martin Vodička se shodují v tom, že pokud mají studenti možnost, vydávají se na pracovní trh. Uplatnění hledají hlavně v informačních technologiích, kde je po odbornících velká sháňka.

„Obor IT má dobré uplatnění. Některé firmy odchytávají ajťáky už na škole,“ řekl Vodička pro Blesk Zprávy.

Informatika jako lukrativní obor

Poptávka po „ajťácích“ je natolik velká, že firmy sbírají mladé talenty už na střední nebo vysoké škole. „Za posledních pět let je zájem o naše absolventy několikanásobně vyšší. Studenti si toho jsou vědomi a kolikrát sami založí už při škole vlastní firmu,“ prozradil ředitel Vodička Blesk Zprávám.

Jakkoli je poptávka po absolventech IT oborů vysoká, zaměstnanci stále nejsou. Podle Vodičky za to může náročnost studia, především pak matematiky. Přitom IT specialista je dnes nutností prakticky pro každou firmu.

Že je IT obor budoucnosti, připouští i NÚV. „Na základě předpovědí Cedefopu (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, pozn. red.) do roku 2030 a dalších signálů z velkých firem lze s jistotou tvrdit, že náročné studium technicky orientovaných oborů nebo oborů s přesahem do IT a digitálních technologií se vyplatí. Promítne se ve mzdě a rychlosti nalezení uplatnění,“ uvádí výzkumná pracovnice NÚV Daniela Chamoutová.

O Elektrotechniku je velký zájem i u žáků, kteří končí povinné základní vzdělání. „V letošním roce jsme zaznamenali opět desetiprocentní nárůst oproti loňskému roku. Tento trend sledujeme zhruba posledních deset let,“ potvrdil zájem o IT studia Vodička. Ředitel dodal, že nejvíce je teď zájem o programování a databázové systémy.

Více dětí, více středoškoláků

Počet středoškoláků v Česku stoupá. Ve školním roce 2018/19 se počet žáků, kteří buď nastoupili na SŠ, nebo kteří postoupili na vyšší ročník víceletého gymnázia, vyšvihl na 100 223. Je to poprvé od roku 2014, kdy se počet studentů přehoupl přes 100 tisíc.

Data ukazující kolik je 15letých osob v České republice. Zažijeme mírný příliv, ale křivka poté klesá | Český statistický úřad

Nárůst studentů na SŠ je ale do značné míry daný vlivem demografické křivky. V dalších letech bude mírně stoupat počet 15letých studentů, což se logicky odrazí i na školách. Přesto některé školy trpí nedostatkem žáků. Na rozdíl od oboru Elektrotechniky zažívá řada oborů odliv studentů.

V posledních pěti letech se méně studentů hlásí na obory Gastronomie, hotelnictví a turismu a také Stavebnictví. „V případě našeho oboru, tedy hotelnictví a gastronomie, je to o časově velmi náročné práci. A zvláště mladé generace mají jinou představu o životě. Pracují, aby si vydělali a následně si vydělané peníze užili. Mnohdy pracují například rok a pak chtějí cestovat a tento cyklus opakují,“ řekl už dříve Blesk Zprávám prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.