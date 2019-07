Vedro k padnutí a klimatizace na plné „pecky“: Způsobuje i nemoci, varuje sestra

Květnové počasí nás donutilo nezandávat zimní oblečení, ale sotva ustoupily přetrvávající deště, tak se nad Českou republikou spustila vlna veder. Teploty stoupající přes 30 stupňů Celsia ale nedělají starosti lékařům tak, jako spíše teploty ve vnitřku budov. „Lidé v těchto horkých dnech velmi podceňují přechod z venku do klimatizovaných prostor a naopak. Mnohým může tato změna způsobit rýmu, kašel, bolest v krku. Velmi časté jsou blokády krční či bederní páteře,“ varuje prostřednictvím Blesk Zpráv Michalů, která se specializuje na první pomoc.

„Lidé si neuvědomují, že v autě klimatizace příjemně fouká, ale právě to ofouknutí a ochlazení určitého místa na těle může tento problém způsobit. V létě jsou častější i močové potíže, to souvisí i s příjmem tekutin a opět prochladnutím,“ dodává vedoucí sestra.

Nejnáchylnějšími partiemi jsou krční páteř, bederní páteř a křížová oblast. „Chladný vzduch by rozhodně neměl foukat přímo na tělo, jinak hrozí zatuhnutí například nejenom šíjových, ale i obličejových svalů. Nadměrný chlad pak může zapříčinit také bolest hlavy,“ potvrdila neblahý vliv špatného užívání klimatizace již dříve pro Blesk Zprávy primářka Michaela Tomanová z Infinity Clinic.

Teplotní šok zastaví celé tělo a zadělá na rýmu

Teplo z těla do kůže, odkud se pak vypařuje a ochlazuje se potem, přivádí krev. Vyšší teplota tak rozproudí srdce, které musí krev pohánět intenzivněji, aby se tělo co nejrychleji dokázalo ochladit.

Přehřátý organismus pak dostane obrovský šok, když z 30stupňových veder a vlhkého vzduchu vstoupí člověk do klimatizované místnosti o teplotě 20 stupňů. Srdce dostane obrovskou ránu a obranyschopnost se silně oslabí, jelikož tělo není připravené tak rychle jednat na desetistupňový teplotní rozdíl.

Odborníci doporučují, aby teplota v klimatizované místnosti nespadala více jak o pět stupňů dolů, než je teplota venku | profimedia.cz

Samozřejmě je ve hře mnoho dalších aspektů, jako fyzická kondice, obezita, únava i stav imunitního systému. Zdravý dospělý by kvůli klimatizaci nemusel hned chytit tzv. letní angínu.

Zadělat si na ni ale může i úplně zdravý člověk právě tím, že z velkého vedra vstoupí do klimatizované místnosti a dá si sklenici vody s hodně ledem. Problémem může být také zpropocené oblečení, které nás chladí samo o sobě, a pokud na sebe v tomto vlhkém oblečení necháme dopadat chladný vzduch z větráku, může nám to rychle vyvolat imunitní reakci v podobě rýmy a kašle.

„Je dobré řídit se pravidlem, že nastavení klimatizace by mělo být maximálně o 10 stupňů nižší oproti venkovní teplotě. I v létě bychom měli přemýšlet, že pokud budeme v klimatizovaných prostorách delší dobu, je dobré se přiobléknout,“ míní expertka. Někteří experti ale uvádějí ještě menší čísla. Ideální je podle nich teplotní rozdíl maximálně pěti stupňů. Dobré je také přemýšlet nad jistou formou „dekomprese“.

Větrák nirvánou alergenů

Experti se rovněž shodují, že klimatizace a především pak větráky rozprašují do vzduchu nežádoucí bakterie, prach a další alergeny, které by se jinak do vzduchu nedostaly.

„Rychlé změny, přechod z horka do chladu, mohou také způsobit tzv. chladovou alergii, která se může projevit kýcháním, kašlem, svěděním v nose, očích, někdy i dušností. Nemělo by se zapomínat na oči, které přechodem a pobytem v klimatizovaných prostorách mohou trpět, být podrážděné a vysušené,“ dodává Michalů.