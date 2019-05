Jak poznat kvalitní vepřové? Prozkoumejte barvu i etiketu, radí experti

Nejchutnější maso je vždy to čerstvé, pokud se nejedná o vyzrálé hovězí maso. Od porážky, bourání, cesty na pult prodejny až k domácímu zpracování by měla u čerstvého masa uplynout co nejkratší doba.

„Ideální je maso staré 36 hodin, protože 24 hodin po porážce musí zrát, aby se vstřebala kyselina mléčná,“ vysvětlil Blesk Zprávám prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek.

Ve starším mase už se množí mikroorganismy.