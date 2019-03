České děti mají i 240 kilo a nevejdou se do lavic. Lékaři: Dostihne je infarkt

České děti tloustnou, jen na našem území se s prvním, druhým nebo třetím stupněm obezity potýká odhadem pětina z nich. „Prvák s 45 kilogramy se kolikrát nevejde do lavice a páťák se sto kily musí mít zpevněnou židli,“ popsal příklady z praxe Zlatko Marinov z Dětské obezitologické ambulance. Další expert Jan Boženský uvedl, že v tuzemských ordinacích můžeme najít i takové děti, kterým váha ukazuje přes 240 kilogramů.

Obézní děti se často setkávají s nepochopením rodičů, drsnou šikanou ve škole i zdravotními obtížemi. Jejich počet ale stále roste. „V současné době trpí podle statistik nadváhou každé čtvrté dítě, obezitou každé sedmé a třetím stupněm obezity čtyři ze sta dětí,“ varuje Marinov.

Realita může být přitom ještě horší, poslední menší měření totiž proběhlo před třemi lety. Další se plánuje na rok 2021 a lze předpokládat, že „hubenější“ výsledek nepřinese. Experti volají i po novém celostátním měření, které proběhlo naposledy v roce 2001.

Že je v České republice velké množství obézních dětí, potvrzuje i obezitolog Jan Boženský. „Podle odhadů je to 20 procent dětí napříč věkovými skupinami,“ upozorňuje a dodává, že se v ordinaci potkává i s dětmi, které váží 150, 180 nebo 240 kilogramů. Takové děti se pak dostávají do vážných zdravotních i psychických problémů.

„Nejfrekventovanější vybavení u nás v ordinaci je kapesník. Když se dítěte zeptáme, jak to vypadá ve škole, tak se bez rodičů po chvilce rozbrečí. Obézní děti jsou terčem posměchu a spolužáci, dokonce i ve školce, mohou být velice krutí,“ míní Boženský. Dodává, že samotná tělesná výchova je vyvrcholením všeho. „Nikdo si je nevybere, nikam nevyšplhají,“ zmiňuje.

Za tlustými dětmi stojí častokrát nezodpovědní rodiče, špatná genetika, nezdravý životní styl a málo pohybu (ilustrační foto.) | Profimedia

Z tlustého dítěte roste nemocný dospělý

Psychické problémy stojí hned vedle problémů zdravotních. „Obezita otevírá dětem okno unipolární deprese ve velmi citlivém období společenské a sexuální identifikace. Dívkám urychluje nástup menstruace do 11 let a z chlapců dělá ne-muže s utopeným pohlavím v tuku a velkými prsy,“ varuje Marinov. Přidává tak možné problémy se sexualitou a normálním vývinem k výčtu dalších nemocí, které mohou nadměrně obézní dítě potkat.

„Děti si devastují nosné klouby. Relativně brzy si zakládají na nemoce jako infarkt myokardu, hypertenze, cukrovka nebo mrtvice,“ nastínil i obezitolog Boženský.

Z dětí tak rostou nemocní dospělí. Podle odhadů Boženského se s prvními většími problémy mohou nyní obézní děti setkat asi za 20 let – u pětiletého dítěte se závažným stupněm obezity je tak velké riziko, že v 25 letech, při hmotnosti přes 200 kilogramů, dostane infarkt.

S dvacetiletou předpovědí se ztotožňuje i Marinov. „Větší energetický příjem rovněž urychluje růst a díky tomu pak i vypadají starší. Šokují pak ve škole, kdy se prvák s 45 kily nevejde do lavice, páťákovi se 100 kily nestačí židle pro středoškoláka a patnáctiletý středoškolák musí mít se 140 kily speciální zesilněnou židlí. Takových tu chodí 34 tisíc – to jako malé okresní město, které za dvacet let zruinuje náš zdravotní systém,“ dodává.

Příčina potíží? Minerálky, tablet i rodiče

Blesk Zprávy zjišťovaly důvody, které k obezitě vedou. A na vině je několik faktorů – genetika, velký energetický příjem k malému výdeji a také obezitogenní prostředí.

„Spočítal jsem si, že nejvíce cukrů přijmou děti i ve slazených minerálkách. Nemyslím colové nápoje, ale opravdu slazené minerálky a třeba smoothie. Pokud dítě vypije 1,5 litrů slazené minerálky denně, vyjde to na 25 kilo cukru ročně,“ řekl Blesk Zprávám Boženský. K nápojům se pak přidávají sladkosti nebo tučné a mastné potraviny.

Jednu sušenku, která může představovat energeticky stejně náročnou potravinu, jako je třeba řízek s bramborem, pak dítě nevyběhá. „Děti se nehýbou a jsou méně obratné. Může za to styl života, užívání telefonů a tabletů,“ míní Boženský. Často se prý setkává s dětmi, které se přestávají hýbat už ve třech letech a ztrácí pohybovou gramotnost – následkem pak může být třeba zlomená ruka, která situaci ještě zhorší.

Děti tloustnou, třetí stupeň obezity můžeme pozorovat i u kojenců | Reprofoto

Pod pojmem obezitogenní prostředí si pak lze představit rodinné zázemí i lehký přístup k sladkým a vysoce energetickým potravinám. V tomto případě mohou zasáhnout rodiče, ti ale podle expertů často přilévají olej do ohně.

„Z našich výsledků například vyplynulo, že u mladších dětí (od 5 do 13 let) zvyšovalo riziko vzniku obezity nižší vzdělání matky. Vzdělání přitom patří k nejčastěji používaným ukazatelům socioekonomického postavení jedince a rodiny,“ řekla Blesk Zprávám Kristýna Žejglicová ze Státního zdravotního ústavu.

Rodinná terapie je přitom v léčbě obezity klíčová. Marinov zdůrazňuje, že pokud už se k nim do ordinace rodič dostane, málokdy od léčby odstoupí. Problémem ale bývá „obezitní slepota“. „Když rodič vnímá obezitu jako sprosté slovo a dětskou jako vrchol vulgarismu, není nikdo s to mu to vymluvit, natož přetížený lékař,“ dodává.