Vrátí se procházky o přestávce? České děti jsou moc tlusté a líné i na ministry

„Plán definuje několik opatření, která by situaci měla zlepšit. Jde zejména o zavedení aktivních přestávek, navýšení počtu hodin pohybu ve školách, zařazování pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Štelfová. Součástí plánu je podle ní také podpora strategického plánovaní obcí v oblasti sportu a zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti prostřednictvím portálu zaměřeného na podporu sportu.

Pamětníci si vzpomenou například na doby, kdy děti musely o velké přestávce se svačinou povinně korzovat na chodbě.

Děti jsou nemehla, přivodí si úraz i při poklusu. Vina rodičů, tvrdí učitelé

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se mění způsob trávení volného času. Více než dvě hodiny denně tráví u počítače nebo televize 75 procent chlapců a 65 procent dívek, od roku 2002 do roku 2014, ze kterého jsou poslední údaje, toto množství roste. V roce 2002 trávilo u počítače nebo televize více než dvě hodiny denně jen přes 35 procent chlapců a zhruba 15 procent dívek.

Děti by podle Vojtěcha měly věnovat pohybovým aktivitám alespoň 60 minut denně. Ve věku 11 let je ale alespoň po tuto dobu aktivních jen 25 procent, ve věku 13 let 23 procent a v 15 letech jen 16 procent dětí. „Zbytek dětí zkrátka není schopno dodržet pohybovou aktivitu 60 minut pohybu každý den, což bezesporu jsou čísla, která můžeme do jisté míry vzít jako alarmující. Protože právě pak toto všechno způsobuje potenciální hrozby týkající se rozvoje například diabetu nebo kardiovaskulárních chorob,“ řekl Vojtěch.

Rodiče potomky všude vozí

S nadváhou podle Vojtěcha bojuje 29 procent jedenáctiletých dětí, třináctiletých dětí 28 procent a patnáctiletých 23 procent. Děti podle něj nevykonávají ani standardní aktivity, které nejsou jen o sportování. „Je to otázka například chůze pěšky do školy, aktivní přestávka ve škole. Zdá se, že tyto aktivity pomalu mizí z našeho života,“ řekl Vojtěch. Přirozený pohyb u dětí omezuje podle něj i to, že je rodiče vozí do školy a kroužků.

Ministerstvo zdravotnictví se věnuje problematice pohybu dětí společně s ministerstvem školství, které podle ministra Roberta Plagy (ANO) letos podpořilo více než 500.000 dětí ve 4000 klubů částkou téměř jedné miliardy korun. „Zájem o program Můj klub roste. V roce 2019 se registrovalo téměř 6000 klubů, které sdružují 712.000 dětí a mládeže,“ řekl Plaga. Ministerstvo je podle něj připraveno v příštím roce na sportovní aktivity dětí rozdělit 1,4 miliardy korun.

Tak trochu netradiční tělocvik: Pražští školáci si vyzkoušeli fyzické testy, které skládá armáda či policie

Ministerstvo školství podle Plagy zároveň vyzkoušelo projekt, ve kterém zavádí hodinu tělocviku týdně ve školách navíc. Do pilotního projektu se přihlásilo 300 škol, ministerstvo eviduje zájem další tisícovky škol, které se chtějí do projektu zapojit.