Daniel učí anglicky i za pomoci Star Wars a textů kapel. Sabaton smekl: Úžasné

Výuka cizích jazyků na českých školách je zastaralá, jak přiznávají i někteří učitelé. Nudné učebnice a mozek znavující gramatiku tak řada pedagogů zkouší dětem doplnit v duchu Komenského hesla „škola hrou“. Jedním z nich je i Daniel Pražák, který do hodin angličtiny, ale i dějepisu zapojil hudební kapely jako Sabaton nebo Queen. Učitelé se shodují, že ve výuce jazyka pomůže to, když ho žáci co nejvíce zapojí do svého života. Pomoci tak můžou videohry i sledování filmů v původním anglickém znění.

Člověk by se podle expertů měl jazykem obklopit a denně se s ním setkávat až do té doby, než ho pojme jako přirozenou součást života.

„Jazykově zdatnější jsou ty děti, které hrají videohry. Ty jsou často v angličtině a navíc v online světě děti často komunikují s ostatními hráči po celém světě,“ říká Libuše Kohutová, učitelka a základající členka Učitelské platformy. Děti se tak s cizí řečí setkávají denně a potřebují ji umět, aby rozuměli svému koníčku.

Nudné hodiny plné vypisování slovíček a zaškrtávání správné gramatiky v učebnicích lásku k jazyku nenaučí, připustila pedagožka. „Je to o lidech. Jsou tací učitelé, kteří milují jazyk a je jejich vášní. Neustále se snaží zlákat své žáky na svou stranu a dodat jim sebedůvěru, aby se jazyk nebáli používat. Zařazují aktivity, které vedou k používání jazyka, řešení problémů ve skupině, práce na společenském úkolu,“ dodala.

„Spolehnout se na učebnici nestačí“

„Data České školní inspekce ukazují, že převládají ne zrovna inovativní formy výuky. Znám ale spoustu inspirativních učitelů, kteří učí moderně a kreativně. Učitelé by měli upřímně přemýšlet, co chtějí žákům předat a nespokojovat se s tím, co nabízí učebnice,“ řekl pro Blesk Zprávy Daniel Pražák, který se snaží lekce stavět tak, aby byly mladým žákům atraktivní.

Daniel Pražák je jedním z učitelů, kteří si heslo školy hrou vzali za vlastní. I přesto, že stále musí dodržovat plán výuky, zařazuje do hodin zábavné vložky. „Skvělou lekci vybudujete kolem tématu Star Wars nebo kolem nejnovějších filmů – nedávno jsme s žáky rozebírali v hodině trailer k Avengers,“ uvedl jeden z příkladů.

„Rád také zařazuji hudbu – překládáme slovíčka, mluvíme o kontextu i o čem písnička je. Minule jsem učil v dějepise třicetiletou válku a vzpomněl si na píseň 1648 od Sabatonů. Nejdříve jsme hledali historická hlediska a v hodinách angličtiny jsme pak pracovali s textem,“ nabídl Pražák další recept. Učitel dokonce kapele napsal a odměnou mu byl pohled, který mu Sabaton poslal.

„Slyšeli jsme, že jste naši píseň 1648 využil k výuce třicetileté války - to je úžasné,“ napsala kapela Sabaton v pohledu pro Daniela Pražáka a jeho třídu. | Daniel Pražák

Gramatika jako zabiják chuti k učení

České děti se učí na základní škole vedle své mateřštiny zpravidla dva cizí jazyky. Nejpozději se k výuce prvního z nich dostanou od 3. třídy. „Druhým jazykem, který je nabízen nejčastěji, nebo je o něj zájem, je němčina, ruština a také španělština. Zařazen do výuky je povinně nejpozději od 8. třídy,“ vysvětluje podmínky pro české školáky Kohutová, která je mimo jiné zakládající členkou Učitelské platformy a členkou Asociace učitelů angličtiny ČE.

Povinný druhý cizí jazyk ale může být podle učitelů na škodu. „Já se učila pět jazyků, maximálně tři souběžně, a problém mi to nedělalo, ale přikláním se k tomu, že řadě dětí to může dělat problémy. A akorát se jim výuka řeči zprotiví,“ varovala Kohutová. Problém spatřuje také v tom, že má ve třídě žáky na několika úrovních. Dítě, které je na vyšší úrovni, výuka nebaví. A dítě, které je v řeči pozadu, zase nestíhá.

Učitelé si stěžují i na staré a nezáživné učebnice. Kromě „suchých“ témat se výuka točí jen kolem gramatiky, která se musí žákům dávat co nejméně násilně, aby je bavila a rozuměli jí. „Znám kolegu, který udělal dokonce ‚gramatický hladomor‘ a zrušil ji úplně. Po měsíci slovíček a konverzace jej žáci sami prosili, aby ji navrátil do výuky, protože chtěli mluvit správně,“ řekl pro Blesk Zprávy Daniel Pražák, který sám učí osm let.

O úmorných hodinách gramatiky živě diskutují učitelé i s rodiči, kteří pomáhají s domácími úkoly svým dětem. „Dcera přinesla sedm A4, kde se jen podtrhávala správná gramatika a řešily se časy. Sama tomu moc nerozumím a nebaví mě to,“ píše jedna z maminek na učitelském fóru.

Učitelský paradox: Častá osamělost

Zlepšení výuky jazyků by podle oslovených učitelů nastalo i ve chvíli, kdyby se kolegové ve svých nápadech inspirovali. „I když to vyzní jako paradox, tak je učitelské povolání velmi často osamělé. Zažil jsem školy, kde učitelé nesdíleli to, co dělají ve svých hodinách. A nevěděli o skvělých metodách, které používá jejich kolegyně z kabinetu,“ míní Pražák, jenž se na proměnu vzdělávání snaží připravit spolu s ostatními kolegy pomocí projektu Otevřeno.

S jeho slovy souhlasí i Kohutová. „Je důležité vytvořit síť učitelů, kteří spolu mohou komunikovat a sdílet své zkušenosti z praxe. S asociací pořádáme i několikadenní konference s mezinárodní účastí, přičemž zahraničním zájemcům o účast kryjeme i náklady. Další konferenci plánujeme v Přerově v září,“ uzavřela Kohutová.