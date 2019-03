Džamila Stehlíková: Češi milují zbraně. Chybí síto na psychopaty a teroristy

Nové sčítání držitelů zbrojního průkazu ukázalo, že se po České republice prochází 303 939 lidí s povolením na držení střelných zbraní, střeliva a v některých případech i munice. Nejčastěji mají Češi kategorii E - zbraň k obraně a ochraně své, bližních a majetku.

Právě držitelé zbraní pro svoji ochranu, stejně tak i sportovní a lovečtí střelci nenechávají psychiatričku Džamilu Stehlíkovou v klidu spát. „Už dlouhodobě říkám a trvám na tom, že osoby, které žádají o zbrojní průkaz poprvé, by vedle vyšetření od praktického lékaře měly podstoupit i strukturovaný pohovor s klinickým psychologem,“ řekla Blesk Zprávám.

Dodává, že ve většině zemí už podobná praxe funguje a státy se z toho nezhroutily. Psychotesty by se pak podle ní neměly týkat těch lidí, kteří už zbrojní pas mají, protože by to zahltilo administrativou systém.

„Češi milují zbraně, především pak poloautomatické. Je to tradice už od dob husitů. Lidé zbraně sbírají a skladují je doma jako modely autíček. Vždyť i premiér Babiš obdaroval amerického prezidenta zbraní,“ komentuje dále Stehlíková, která si myslí, že jsou testy na zbrojní průkaz primitivně jednoduché. Dodává, že ročně přijde o život kvůli kulce 200 osob.

„Legislativa držení zbraní je ve většině zemí odlišná, je tedy kontraproduktivní toto spojovat. Navíc je potřeba znát pozadí zavrženíhodných trestních činů a až poté má cenu se bavit o vhodných a smysluplných opatřeních,“ poskytl Blesk Zprávám odlišný úhel pohledu Jakub Smetánka ze Sdružení na ochranu práv držitelů zbraní. Psychotesty prý navíc může nařídit policista nebo lékař.

Funkční síto na psychopaty?

Co je tedy v Česku pro získání zbraně vlastně potřeba? Žadatel o průkaz musí být způsobilý k právním úkonům, nezbytná je také zdravotní způsobilost. Osvědčení vydává praktický lékař, prohlídka stojí většinou do 500 korun a potvrzení nesmí být starší než tři měsíce. Praktik vás může poslat i na psychologické vyšetření, které ale není ze zákona povinné.

Žadatel musí rovněž prokázat bezúhonnost na základě opisu z evidence Rejstříku trestů, přičemž se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani na základě amnestie.

„Systém vydávání zbrojních průkazů je velmi objektivní a vyvážený. Rozhodně nelze říci, že je jednoduchý. Naopak ze statistik (ne)úspěšnosti složení zkoušky odborné způsobilosti plyne, že jsou pravidla nastavena korektně. Sítem projde skutečně pouze řádný, bezúhonný a spolehlivý občan, který má doklad od lékaře o zdravotní způsobilosti a zároveň složil zkoušku z odborné způsobilosti a bezpečné manipulace,“ říká k tomu Smetánka.

Zároveň se prý zdravotní způsobilost pravidelně prověřuje a policie má oprávnění si v odůvodněných případech vyžádat nové prověření. Lékař má navíc možnost žadatele odeslat na libovolné odborné vyšetření.

„Průběžná kontrola zdravotní způsobilosti je zajišťována systémem mimořádných zdravotních prohlídek. To umožňuje soustředit omezené kapacity klinických psychologů na konkrétní problémové případy. Zavedení plošných psychotestů by prevenci oslabily, protože by se tyto omezené kapacity rozmělnily na kontrolu tří set tisíc lidí, přičemž u drtivé většiny z nich je to zcela zbytečné,“ dodává Smetánka.

Střelba v nemocnici

V posledních týdnech nicméně plnily stránky médií střelecké incidenty, které měli všechny na svědomí legální držitelé. V jednom případě obrátil pacient (74) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zbraň na další dva pacienty, se kterými sdílel pokoj na hematologickém oddělení. Oba trefil do hlavy, jeden zemřel. „Už to vypadalo, že nemoc překonal,“ uvedl zdrcený syn zastřeleného a onkologicky nemocného muže v pořadu České televize.

Ve stejný den a v téměř identickou hodinu se střílelo taktéž v pražských Vršovicích. Alkoholem ovíněný muž zranil tři lidi střelbou z brokovnice. Údajně kvůli hádce se svojí přítelkyní před restaurací. I v tomto případě měl muž legálně drženou zbraň.

Legálním držitelem byl rovněž terorista z mešit, který 15. března zavraždil 49 lidé na Novém Zélandu. Po tragédii se tamní vláda jednohlasně shodla, že se změní podmínky pro žadatele střelných zbraní, dosavadní byly totiž velmi belevolentní. Stejně jako v EU jim navíc vadí poloautomatické pušky, které se dají předělat na zbraně automatické.

Na začátku března se přitom začala projednávat žaloba Česka na novou směrnici Evropské unie, zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky. Češi, podporovaní Maďarskem a Polskem, směrnici označili za nepřiměřenou.

Brusel zdůvodnil návrh, který získal podporu většiny členských zemí a drtivé většiny europoslanců, snahou znemožnit či znesnadnit teroristům získávání zbraní. Zastánci normy tvrdí, že směrnice nezasáhne například myslivce, ale týká se pouze nejvíce nebezpečných typů poloautomatických zbraní, kterými lze v krátkém čase zabít velké množství osob.

Podle kritiků to ovšem omezuje trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřních záležitostí státu, což je v rozporu s právem EU. Čeští politici hovoří o zbytečném omezování držitelů legálních zbraní

„Povinné psychotesty byly například vyřazeny hned na začátku. Na rozdíl od ČR ale mají protestující státy, dle mého názoru, zákony stavěny méně liberálně. Česko je po USA tou nejliberálnější zemí v tom, jak lehké je pořídit si zbraň,“ míní Stehlíková.

Povolené poloautomatické zbraně jsou podle ní dárkem pro zahraniční teroristy. „Terorismus je reálné nebezpečí. Francie zažila největší šok v roce 2015 při atentátu na koncertní síň. Pokud si bude moci člověk žijící na území Česka koupit poloautomatickou zbraň a lehce si jí předělat na automatickou, nebude lehké proti tomu bojovat,“ míní psychiatrička a bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.

Cizinců, kteří na našem území drží legálně zbraň, je podle statistik 1360. „Žadatel ale musí mít v tuzemsku lékaře a složit zkoušku odborné způsobilosti v českém jazyce. Policie navíc prověřuje jeho bezúhonnost i v jeho domovské zemi. Je to tedy možné, ale nepravděpodobné,“ argumentuje Smetánka názoru, že současný systém nahrává nákupům zbraní.

Zase tak primitivní to není, říká držitel zbraně

Jak se na to dívají sami držitelé? Například Jan (31) pro Blesk Zprávy uznal, že testy nejsou úplně složité pro člověka, kterým zbraním již rozumí, přesto sítem neprojde hodně uchazečů. „Trvalo mi, než jsem se všechno naučil a napoprvé jsem to nezvládl. Hodně lidem to nedají,“ říká.

Těžké to bylo i s praktickou zkouškou, která spočívá v tom, aby člověk trefil terč z deseti metrů. U toho se musí také prokázat, že umí zájemce zbraň správně držet. „Zbraň nesmíte jen tak vzít do ruky, je důležité s ní umět manipulovat a zkoumá se i způsob uchycení. Musíte vyndat zásobník a zkontrolovat jestli nezůstal náboj v komoře. Nikdy také nesmíte dát prst na spoušť dokud nemáte zaměřeno a plánujete střílet,“ komentoval Jan své testy na zbrojní pas.