Trestaný a labilní. Jak mohl pachatel přepadení v Příbrami dostat „zbroják“?

Mladý muž (28) vtrhl koncem prosince do pobočky Unicredit Bank v centru Příbrami. Uvnitř, vyzbrojený krátkou střelnou pistolí, zadržoval několik hodin na devět rukojmích. Celou situaci pak nakonec vyřešil Útvar rychlého nasazení (URNA) a muže zadržel. Nyní je ve vazbě.

Podle zjištění webu iRozhlas.cz byl muž již dříve trestán za drobnou majetkovou trestnou činnost. Jak tedy mohl vůbec získat zbrojní průkaz? „Od spáchání trestného činu v roce 2011 uplynulo více než pět let od právní moci rozhodnutí soudu, proto byl muži jeho trest dle zákona zahlazen,“ řekl serveru Zdeněk Chalupa, mluvčí středočeské policie.

To, že měl pachatel zbrojní průkaz, šokovalo nejen veřejnost, ale také samotnou rodinu muže. Jeho bratr Miroslav pak MF Dnes řekl, že nechápe, jak jeho agresivní a psychicky labilní bratr přišel k průkazu, se kterým si došel pro zbraň do obchodu. Bála se ho totiž celá rodina.

„Táta se bráchy bál. Po tom incidentu zavolal policii, přijela policistka, ale řekla, že dokud nic neprovedl, nemohou nic dělat. Stejně jako když jsme říkali, že se musí léčit, jít k psychologovi nebo psychiatrovi, všichni krčili rameny, že dokud tam nepůjde sám, nic nezmůžou. A on se léčit nechtěl,“ vysvětlil bratr zadrženého.

Zadrženého muže poslal Okresní soud v Příbrami do vazby, protože vyjádřil obavy o to, že by se vyhýbal trestnímu řízení. Proti vazbě obviněný podal stížnost, o které teprve rozhodne krajský soud.

Jak již dříve uvedla policie, muž se chtěl činem pouze zviditelnit, banku si vybral naprosto náhodně. Hrozí mu až 12 let odnětí svobody.

