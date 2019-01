Drama rukojmích v Příbrami: Vyjednavač odhalil trik policie: Co slíbil ozbrojenému pachateli?

"Nechtěl mluvit s policií a už vůbec ne s vyjednavačem. Sice volal na tísňovou linku 158, protože chtěl na sebe nějakou formou upozornit, ale mínil jen učinit prohlášení do médií, do televize. To bylo jeho přání, proč do banky přišel a začal ohrožovat rukojmí střelnou zbraní," tak vysvětlil deníku MF Dnes úvodní situaci vyjednavač Pavel ze středočeské zásahovky.

Podobnou věc neřeší často ani on ani URNA - Pavel většinou vyráží za sebevrahy, ozbrojení pachatelé, kteří by drželi rukojmí, se objevují jednou za pár let. "Můžu říct, že to zatím vždy dopadlo dobře a nikdo se nakonec nezabil."

Jenže ani tady do poslední chvíle policie netušila, na čem je. Nakonec se Pavlovi ve spolupráci z druhým vyjednavačem z URNA podařilo s pachatelem navázat kontakt a dostat z něj důležité informace.

"Prioritou bylo propuštění rukojmích. K tomu to také směřovalo, zkusit s ním komunikovat tak, aby je za nějaký ústupek propustil. Napřed jsem to zkusil na tři uvnitř držené ženy a on souhlasil. Ale štáb na základě informací ode mě vyhodnotil, že to jeho chování není stabilní, že se může z minuty na minutu změnit, a rozhodl se pro zákrok," popsal Pavel.

Předtím ale uplynuly tři hodiny plné napětí a nejistoty. Policisté nakonec vtrhli dovnitř díky lsti. "Řekl jsem vyjednavačům, ať mu zavolají, že už jsou novináři tady, využili jsme toho okamžiku. Čekal, že přijdou novináři, a vtrhli jsme tam my," vysvětlil ředitel URNA Libor Lochman.

Zásah samotný trval jen pár vteřin - nejdelší bylo prolomení dveří, pak dovnitř hodili zásahovou výbušku. Zneškodnění pachatele pak už bylo rychlé. "Klekl si, zahodil zbraň vedle sebe a už ji neměl v ruce," vysvětlil Michal z URNA.

Osmadvacetiletý muž je od 30. prosince ve vazbě, kde si počká na soud. Hrozí mu až 12 let ve vězení.

