Lupič střílel při přepadení večerky ve Všebořicích! Majitel obchodu musel na operaci

K přepadení došlo v pátek kolem sedmé hodiny večer. Pachatel vešel do obchodu s pistolí a chtěl, aby mu majitel prodavač vydal peníze. Obchodník to ale odmítl, a tak na něj namířil svou zbraň a několikrát mu vystřelil do obličeje. Z večerky pak odešel, aniž by si cokoliv odnesl.

Podle vyšetřovatelů byl lupič vyzbrojený jen airsoftovou nebo plynovou pistolí, oběti ale i přesto způsobil nezanedbatelná zranění. Zbraň měl totiž nabitou olověnými projektily, které se prodavači dostaly až tři centimetry hluboko pod kůži. Muž vietnamského původu tak musel podstoupit operaci.

Podle informací Ústeckého deníku je zraněný muž na sídlišti Na Kohoutě, kde se jeho večerka nachází, velice oblíbený. „Krámek tu vede pátým rokem. Viděl jsem ho v sanitě. Mával na mě, protože s ním mám přátelské vztahy. Obličej měl oteklý, plný krve, celý se klepal. Volal, že ho přepadli,“ řekl Deníku jeden z obyvatel sídliště. Za přepadení a ublížení na zdraví hrozí pachateli až deset let vězení.