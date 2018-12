Mirce se po rakovině rozpadá tvář. V Anglii by ji mohli zachránit, pojišťovna nechce platit

Mirce (31) bylo pouhých 14 let, když jí objevili vysoce agresivní typ nádoru mezi čelistí a okem. Lékaři už připravovali rodiče na to, že jejich dcera zemře. Nakonec dívku ale zachránil náročný zákrok. Přišla při něm ovšem o polovinu horní čelisti, zuby i lícní kost a očnici jí nahradila titanová mřížka. Ta před pěti lety začala pronikat tkání ven. Mladé ženě se bortí obličej, hrozí, že přijde o zrak. Nadějí je nákladná operace v zahraničí, tu však pojišťovna odmítá proplatit.

Poté, co se Mirce začala bortit tvář, objela všechna specializovaná pracoviště v Česku. „Bude to znít hloupě, ale… Čeští lékaři by se o mě i rádi postarali. Jenže je tu problém, že nemají s tímto zákrokem dostatek zkušeností. Nechci snižovat jejich snahu to vyzkoušet, ale bohužel tvář mám jen jednu,“ řekla mladá žena Blesk Zprávám s tím, že měli doktoři navíc naprosto odlišné názory na to, jak by měla operace probíhat.

„Někteří mi chtěli brát kost z lopatky, z pánve, někde mi chtěli rovnou vyjmout titanovou mřížku. To jsem ale odmítla. Byla jsem totiž varována, že bych mohla přijít o zrak,“ popsala Mirka. Někteří k ní prý byli i necitliví. „Jeden lékař mi řekl, že mi odebere kost z nohy a že to bude vypadat jak popálenina třetího stupně, ale když vypadám, tak jak vypadám, tak mi to může být prý jedno,“ vzpomíná Mirka.

Obrátila se tak na konzultaci do zahraničí, jako první zamířila do Německa, kam ji doporučil docent Roman Šmucler. „Jsou tam jen dvě specializovaná pracoviště, která by zákrok zvládla. Je na ně obrovský nápor pacientů. Právě tam mě varovali, že odstranění mřížky by mě mohlo připravit o zrak,“ uvedla Mirka.

Pomahač nepomohl

V roce 2011 se pokoušela kontaktovat i naprostou špičku - českého plastického chirurga Bohdana Pomahače, který působí v USA. Byl například prvním, kdo tam provedl transplantaci celého obličeje. „Ten ale konstatoval, že zákrok by byl v USA byl příliš drahý. O jeho přesném rozsahu ale neměl představu, protože mu nešly otevřít zaslané elektronické snímky CT,“ říká žena.

Naděje jí svitla až v podobě specializovaného pracoviště v anglickém Liverpoolu. „Jsem v kontaktu s českým lékařem, který na tomto pracovišti celý život působil. Je sice v důchodu, ale s tímto typem chirurgie má zkušenosti a je ochoten mi se svým týmem pomoci,“ popisuje Mirka, ale dodává, že zákrok by vyšel přibližně na pět miliónů korun. A v tom je kámen úrazu.

„Zákrok zvládnou všechny fakultní nemocnice“

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Mirce totiž zákrok v cizině uhradit nechce. Před šesti lety bylo podmínkou žádosti o proplacení doložené potvrzení, že operaci v Česku nelze provést. To ale žádný z lékařů nebyl ochoten podepsat. Od pojišťovny navíc dostala vyrozumění, že tento zákrok zvládnou prý všechny fakultní nemocnice. „To je ale nesmysl,“ říká žena se slzami na krajíčku.

Mirka by mohla se svým případem předstoupit i před komisi odborníků, které pojišťovna vybere. To ale po schůzce s ředitelem pojišťovny Zdeňkem Kabátkem vzdala. „Ačkoliv se mnou na schůzce byl odborník z Kliniky Weiden, který podpořil mé obavy, dostalo se nám odpovědi, že na kvalitě výsledku operace nezáleží, že je důležité hlavně to, zda jí je někdo ochoten provést,“ tlumočí Mirka údajná slova ředitele.

Blesk Zprávy k tomu oslovily i VZP. „Platné zákony neumožňují zdravotním pojišťovnám zveřejňovat informace o tom, jakými nemocemi jejich konkrétní klienti trpí, jakými metodami jsou jejich konkrétní klienti léčeni, jaká pracoviště se o jejich konkrétní klienty starají a podobně,“ okomentoval situaci Oldřich Tichý, mluvčí pojišťovny.

Mirka: Už nedokážu dál bojovat

Mirka už podle svých slov nemá na to dál bojovat s byrokracií. „Nemůžu už na nic čekat. Vypadnou mi zuby, táhne mi to oko dolů…,“ popisuje a v polovině věty se jí hlas zlomí. Nikdo si podle ní nedokáže představit psychický nápor, který zažívá každý den a po každé další marné návštěvě lékaře.

Proto založila transparentní účet a žádá lidi o pomoc. „Nechci, aby to vypadalo, že jen čekám, co mi přistane na účtu. Spořím si peníze, stejně jako moje maminka. Peníze se vybírají jen na operaci, všechny ostatní náklady si zaplatím sama. Když vidím, že mi přispívají lidé, co jsou v důchodu, na mateřské dovolené… Všem strašně moc děkuji,“ uzavírá žena, která doufá, že už jednou nebude muset žít v neustálém strachu z budoucnosti.

Chcete pomoci Mirce v jejím boji o vlastní zdraví? Můžete přispět na transparentní účet 2901488890/2010.

Proplácení operace v zahraničí?

Pojišťovny nabízí možnost zpětného proplacení zákroku v zemích Evropské unie. VZP však varuje, že se to pacientům nemusí vyplatit. „Pojišťovna uhradí jen takovou částku, kterou by za stejnou péči zaplatila v Česku (a ne víc, než pojištěnec zaplatil). Na to by si lidé měli dát velký pozor, protože v některých zemích EU je zdravotní péče výrazně dražší než v ČR. Protože pojišťovna refunduje jen ‚českou cenu', může klient často dostat zpět jen zlomek částky, kterou v zahraničí zaplatil,“ uvádí mluvčí pojišťovny. „Jednoduše řečeno by zákrok stál například 5 milionů a já bych dostala zpět třeba jen 400 tisíc,“ vysvětlila Mirka, která se o tuto možnost také zajímala.