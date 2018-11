Moniku dlouhou dobu trápil kašel, který se zhoršoval vždycky večer, když si lehla do postele. Nejprve si myslela, že za její potíže může kouření, ale nijak velká kuřačka nebyla, kouřila totiž dvě až tři cigarety denně.

Pak už ale začal být kašel nesnesitelný a obtěžoval Moniku při denních činnostech a byl obtěžující i pro okolí. „Lékař mi diagnostikoval průduškové astma a nasadil mi léky. Ty ale vůbec nezabíraly,“ říká Monika. Na astma se léčila dva roky. Nakonec změnila lékaře a šla na další vyšetření v nemocnici. Tam jí sdělili, že má chronickou obstrukční plicní nemoc.

„Lekla jsem se, vůbec jsem netušila, co je to za nemoc,“ popsala Monika prvotní šok z diagnózy. Lékaři jí samozřejmě doporučili okamžitě přestat kouřit a předepsali jí léky. Moničin stav se okamžitě zlepšil, je ráda, že se zbavila úporného kašle. „Při komunikaci se konečně nemusím omlouvat, že neustále kašlu,“ říká Monika s úsměvem.

Nicméně přiznává, že v poslední době ji občas přepadne chuť na cigaretu, zvláště, když si dává kávu. Monika měla štěstí, že nemoc byla zachycena v počátečním stádiu.

Kouřil přes krabičku denně, dnes bojuje o přežití. Mariana drží přístroj na kyslík

Jiří: Kvůli CHOPN do důchodu

Takové štěstí neměl pan Jiří. Ten byl silným kuřákem a často se zadýchával, měl tedy jiné projevy, než paní Monika.

„Nic mě nebolelo, ušel jsem třeba 50 metrů, ale pak jsem musel zastavit, cítil jsem se, jako kdybych uběhl 100 metrů, musel jsem se vydýchat,“ popsal Jiří svoje potíže. V práci na preventivní prohlídce absolvoval rentgen plic, který nic špatného neukázal a pan Jiří si tak říkal, že to jistě nebude nic vážného.

Potíže s dechem se ale nezlepšovaly, tak vyrazil k lékaři. Ten si nejdříve myslel, že jde o srdeční onemocnění. Zátěžové testy u sportovních lékařů ale ukázaly, že problém bude zřejmě na plicích.

Lékař mu pak diagnostikoval CHOPN ve třetím stádiu. To bylo před 12 lety. O tři roky později musel Jiří kvůli nemoci do důchodu.

„Když jsem se dozvěděl, co mám za nemoc, byl to divný pocit. Netušil jsem, co to je, nevěděl jsem, co bude léčba obnášet,“ řekl pro Blesk Zprávy Jiří, který se bál, že nezvládne přestat kouřit.

„Že jsem přestal kouřit, je moje životní vítězství,“ popisuje Jiří a dodává, že ho lékaři naučili správně dýchat a jak chodit do schodů, aby vše udýchal.

Podle Jiřího je ale vše špatné k něčemu dobré. Své zdravotní procházky si zpestřil nákupem digitálního fotoaparátu. „Lidem se moje fotky líbily, stal jsem se členem fotoklubu a Unie výtvarných umělců a měl jsem už pět výstav,“ uzavírá Jiří.

Plicní onemocnění zabije 3500 Čechů ročně. Dušan se zadýchává i u tkaniček

300 tisíc lidí o nemoci neví

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ročně „zabije“ 3 500 lidí, fatálním následkům choroby se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. V počátečních stadiích ji však lidé zaměňují za astma, nebo její projevy ignorují.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 o své nemoci zatím neví. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení.

Na CHOPN umírá každý osmý Evropan, přičemž v Česku již nemoc usmrtila 3 500 lidí, převážně mužů.

„Záchranky je přiváží ve stavu, kdy nemohou dýchat, kašlou, jsou zmatení a vzplanutí nemoci je přímo ohrožuje na životě,“ říká Martina Vašáková, předsedkyně a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.

Rizikové faktory:

Kouření

Domácí prostředí: pasivní kouření, topení, vaření

Zevní prostředí: oxid uhličitý a podobně

Pracovní prostředí: prašné provozy, dezinfekce a podobně

Od letošního října startuje dvouletý pilotní screeningový program, který pomůže odhalit nemoc včas. Plicní lékaři jej představují v rámci Světového dne CHOPN, jenž letos připadá na 21. listopadu.

Kromě pilotního screeningového programu se pneumologové pokusí zachytit pacienty při tradičním dnu otevřených ambulancí plicních lékařů, jenž chystají v 82 ambulancích ve všech krajích České republiky. Lidem zde lékaři zkontrolují plíce pomocí spirometrie. Přesný seznam ambulancí, kde dveře otevřou, je k nahlédnutí na www.copn.cz a www.pneumologie.cz