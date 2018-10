Rak

Komunikace s lidmi kolem vás je dneska mnohem jasnější a hlavně vám to lépe myslí. Co se týče lásky a peněz, dost se vám daří. Venušin trigon vůči vašemu znamení je vskutku excelentní, takže strádat v citech teď nebudete. Užijete si lásky do sytosti.