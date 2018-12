Zvracení, úporná bolest: Studentce Míše (23) ničí migréna život, přepadá ji i třikrát týdně

Míšu (23) už deset let trápí chronická migréna. Nemoc, která sice nezabíjí, ale člověku znemožní vést takřka normální život. „Bojím se cokoliv si naplánovat, mám problémy ve škole i v práci,“ vypráví. Úpěnlivé bolesti hlavy spojené s nevolností a averzí na světlo i pachy trápí až milion Čechů, přesto neexistuje spolehlivá léčba. Míša vyzkoušela všechno, od léků až po celostní medicínu, dokonce začala studovat genetiku a biochemii, aby se o své nemoci dozvěděla víc. Zatím to ale vypadá, že bude možná do konce života odsouzená trpět a přejít na poloviční invalidní důchod.

Od svých čtrnácti má problémy s chronickou migrénou. Nemoc postihující cévy v mozku nejspíš zdědila po matce. „Mamka na ní taky trpí, když mě ve 14ti letech začala stále silněji a častěji bolet hlava, věděla, co mě čeká,“ vypráví Míša o své nemoci Blesk Zprávám. Migréna není jako obyčejná bolest hlavy, postižený člověk většinou bolest popisuje jako tisíc bodajících jehel nebo mají pocit, že jim bouchne hlava.

„Bolest doprovází nevolnost, závratě, rozostřené vidění, motání hlavy a zvracení. Mě osobně začnou vadit jakékoliv silnější pachy,“ popisuje Míša. Migréna totiž na svém počátku zasáhne právě cévy zrakového centra a nevynechá i jiné smysly. „Zvracení je strašné. Máte totiž pocit, že se vám chce zvracet, ale kolikrát to nejde. Je pak vyvíjen další tlak na hlavu a bolí o to víc. Když se konečně vyzvracíte, asi na vteřinu se vám uleví a pak se bolest vrátí s ještě větší intenzitou,“ přibližuje průběh ataku Míša, která si vede kalendář, kde zaznamenává intenzitu bolesti. Migréna ji přepadává téměř každý druhý den.

Tmavá místa označují noc, písmenka značí léky, které si Míša vzala při záchvatu.

Tmavá místa označují noc, písmenka značí léky, které si Míša vzala při záchvatu. | Míša

„Bojím se cokoliv si naplánovat, protože nevím, kdy mě migréna přepadne. Poznám, že se blíží, ale většinou jen pár minut předem,“ říká Míša, kterou ataky přepadávají během dne i noci. Nezávisle na tom, jestli je v práci, doma nebo ve škole. „Mám kvůli tomu problémy se školou i s prací. Zničehonic musím domů nebo se někam schovat. Občas to není tak silné a jen mi hučí v hlavě a otravuje mě to, ale dokážu trochu fungovat,“ popisuje Míša, jak jí migréna zasahuje do života.

Hodiny trápení v tichu a tmě

Migréna má různé intenzity a její trvání se liší. Může trvat několik minut, pár hodin nebo i několik dní. V asi pětině případů lidé pociťují takzvanou auru, tedy postupný příchod migrény. „Představte se, že jste na ulici a na druhé straně jde pochod bubeníků. Nejdřív cítíte jen dunění, po chvíli první ozvěny bubnů a nakonec se zjeví v plné parádě a se vším virválem,“ popisuje auru David (28), jenž má migrénu „pouze“ jednou do měsíce. „Zhorší se mi i vidění, špatně čtu, věci se zdají rozmazané. Ztrácím orientaci a většinou druhý den, nebo ještě večer mě migréna dostihne. Občas to utlumí prášek nebo se mi podaří usnout a to nejhorší zaspat, ale bolest mě pak stejně probudí,“ dodává.

Míšu nemoc přepadne většinou v pár minutách. „Pořád se neví, co migrénu způsobuje, hraje roli genetika i hormony a trápí to většinou ženy. Přesto nevím, proč se to děje,“ dodává k původu nemoci mladá studentka biochemie, biologie a biochemie. Studovat začala původně právě proto, aby se o svojí životní zátěži dozvěděla víc. Pochopila ale, že aby se tomu opravdu mohla věnovat, musí se stát lékařkou v oboru neurologie.

Proč vás často bolí hlava? Kdy už musíte jít k lékaři?

Drahé a neléčitelné

Nemoc nedá léčit, ale pouze utlumovat. „Zkoušela jsem všechno, co se dalo. Od méně invazivních metod jako je akupunktura, masáže, reflexní terapie, braní homeopatik, přes psychoterapii až po léčbu antieptiletiky,“ vypráví Míša. Dochází i k imunologům i alergologům, dokonce podstupuje antihistaminovou dietu, která spočívá ve vyloučení řady potravin ze stravy. Jsou to mléčné výrobky, lepek, zrníčkové ovoce, maso, které není čerstvé, pečivo, čokoláda, kofein, oříšky a dokonce i to jídlo, které je sice v seznamu povolených potravin, ale jen ohřívané.

S vyloučením některých potravin se shoduje i čínská medicína, která je často využívána při léčbě migrény. „Vše začíná úpravou stravy, především je nutná absence mléčné stravy a cukrů,“ říká Josef Maček, který řekl Blesk Zprávám, že se specializuje pouze na čínskou medicínu a medikamenty nahrazuje za bylinky a navozováním duševní pohody nemocného člověka.

Žádná z těchto léčebných metod ale není zadarmo. „Za rok mě přijde migréna hodně draho. Pojišťovna proplácí jen část výdajů za léky a některé terapie nebo masáže si musím platit sama,“ říká Míša a uvádí, že za lék, který užívá jen při opravdu akutních případech, dá 500 korun za dvě tabletky. Za měsíc pak spolyká dalších zhruba 26 pilulek a jednou týdně navštíví psychoterapii, která jí z peněženky ubere další peníze.

Zase mě bolí hlava, mami! Migréna u dětí a co na ni platí

V současné době je ve vývoji lék na bázi nitrožilního vpíchnutí látky, která má migréně předcházet. Na český trh by se měl dostat na začátku příštího roku a podle studií klesla u pozorovaných lidí četnost migrén o více než polovinu. Pojišťovny ale prozatím lék proplácet nebudou.

Migréna výsledkem hormonů i cigaret

Míše nezbývá moc možností, práci a školu zvládá jen tak tak, a to i díky toleranci jejího okolí. Uvažuje, že po ukončení vysokoškolského vzdělání bude muset zažádat o příspěvek v podobě polovičního invalidního důchodu.

A co vlastně migrénu způsobíuje? Většina lékařů a neurologů se shoduje, že migrénu nastartuje hormonální změna, ať už puberta nebo i přechod. Z velké části i proto, že nemoc více postihuje ženy. Nasnadě je i genetická dispozice, dlouhodobý stres a nadměrné užívání alkoholu a kouření cigaret. Čínská medicína soudí, že se jedná o nahromaděnou žluč, které se právě ženy špatně zbavují, zatímco muži ji mohou ventilovat agresivitou.

Nemoc většinou propuká do 30-40 let. Po padesátce je to procento nově nemocných minimální. Může sama odeznít anebo s vámi vydrží až do konce života.