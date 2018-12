Jak zastavit domácí násilí? Mluvme s těmi, kteří ho páchají, vzkazuje expertka z Norska

Ponižování, urážky, facky, znásilnění a brutální útoky - i tak vypadá „všední“ den v řadě evropských domácností. Změnit se to pokouší například norská organizace Alternative to Violence (ATV), která jako první v Evropě nabízí terapie jedincům páchajícím násilí. „Pokud chceme násilí zastavit, musíme také pracovat s lidmi, kteří se ho dopouštějí,“ vysvětlila pro Blesk Zprávy v rozhovoru klinická psycholožka Barbora Jakobsen.

Organizace Alternative to Violence (ATV) vznikla bezmála před 30 lety v Norsku. Iniciátorkami byly ženy, které se setkávaly s obětmi týrání v azylových domech.

„Mluvily o tom, že známe násilí z perspektivy člověka, který je násilí vystaven. Ale pracovnice často hovořily i o tom, že jejich klientky se k násilníkům mnohdy vracely, případně si muž našel novou partnerku a na té se opět dopouštěl násilí,“ popsala Blesk Zprávy Barbora Jakobsen s tím, že násilí se dá zastavit, jen pokud se pracuje s těmi, kdo ho páchají.

„Můžu si za to sama,“ říkají oběti domácího násilí. Opravdu vaše známá zakopla?

Tisíc klientů ročně

Mají ale tito lidé vůbec zájem o svých činech mluvit, případně se svým jednáním něco dělat?

„Tato domněnka byla i u zrodu organizace - že bude těžké navázat kontakt s lidmi, kteří se násilí dopouští. Zkušenost je ale taková, že pokud člověk ví, že násilí je problém a že se dá řešit, případně že existuje místo, kam může přijít a mluvit o tom - tak skutečně přicházejí, někdy na doporučení svých lékařů nebo jiných center,“ uvedla Jakobsen.

Ročně se na organizaci obrátí asi tisícovka klientů, z nichž většinu tvoří muži. Ve své praxi se ale odbornice setkává i s ženami, které se dopouštějí násilí na svých partnerech, případně jsou samy týrány, a tak jsou agresivní vůči dětem.

Video „Češi se bijí a považují to za normální.“ Expertka popsala, jak násilí ničí děti - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

Odpovědnost musí převzít násilná osoba

Pokud už se osoba, která se násilí dopouští, do centra dostaví, tak s ní terapeut definuje násilí, pátrá, kde se v jejím životě objevilo, jakého násilí se dopouští a jak je na tom s psychickým zdravím.

Často ten, kdo se agrese dopouští, své činy ospravedlňuje, bagatelizuje, případně své chování dává za vinu ostatním v rodině. To jsou podle psycholožky mechanismy, jak se se vším vypořádat, a odborník se s nimi musí naučit pracovat.

„Češi mají bití partnerů za normální,“ varuje odbornice. Násilí ničí i děti

„Základní myšlenkou je to, že za násilí nese odpovědnost člověk, který se ho dopouští - proto je třeba s nimi pracovat tak, aby zodpovědnost převzali. Ve chvíli, kdy ji přeberou, mají větší pocit kontroly a to jim pomáhá ve změně,“ popsala výsledky terapie Jakobsen.

Součástí práce je nicméně vždy i kontakt s týranou partnerkou/partnerem. Ty odborníci mimo jiné upozorňují na to, že je situaci a bezpečnost nutné hodnotit podle reálně situace v rodině, ne toho, že partner dochází na terapii.

„Někteří klienti mohou říkat partnerce, že k nám dochází, a tím pádem se určitě změní, aby s nimi ženy zůstaly. Mnohdy se sice daří a člověk se změní. Ale může se stát, že se člověk nezmění, nebo to trvá dlouho. Násilím je vždy také zasažena celá rodina a je třeba k tomu tak přistupovat,“ uvedla expertka.

Násilí ve vztazích jako běžná věc?

Důvodů, proč někdo násilí páchá, je celá řada. Podle odbornice je lze rozdělit do dvou rovin – a to společenské a individuální.

„Zakažme fyzické trestání dětí,“ burcuje expertka. Kdy je pohlavek výchovný?

„Tak například to, jak společnost vnímá násilí. Bohužel násilí lidé neumějí definovat a některé formy násilí ve vztahu jsou stále považovány za normální věc,“ vysvětluje Jakobsen a pokračuje: „Dále to souvisí s tím, jak společnost vnímá rozdělení rolí. K tomu, že násilí pokračuje, přispívá, pokud si lidé myslí, že muž by měl mít nad ženou kontrolu a sex je něco, na co má každý ve vztahu právo.“

Za individuálními příčiny považuje např. zátěže a traumata z dětství. Většina klientů byla sama vystavena během dospívání násilí v rodině. „Dále to může být nízké sebevědomí, pocit bezmoci, strachu, frustrace nebo i vztek. Odborník tak musí zjsitit, co je spouštěčem násilí a jakou roli hraje násilí v životě daného klienta,“ uzavřela Jakobsen.