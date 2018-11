Oprava hrobu vás vyjde i na 100 tisíc korun. Kameníci popsali, proč je to tak drahé

Paní Martina se stará o 90 let starý rodinný dvojhrob na Domažlicku, kde jsou pohřbeny tři generace jejích předků. Před Dušičkami si všimla, že praskla prostřední zákrytová deska hrobu a levá strana se začala propadat. Oslovila tedy kamenictví v blízkosti hřbitova, kolik by stála výměna. Návrh ji šokoval - levnější varianta by ji vyšla na téměř 50 tisíc, druhá na 80 tisíc. V ceně navíc nebyla zahrnuta práce. Blesk Zprávy oslovily kamenictví s otázkou, proč jsou opravy hrobů tak drahé a na jaké praktiky „šmejdů“ si dát pozor.