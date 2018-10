Tuny výkalů a hromady odpadků: Mount Everest ničí turisté, poznal to i horolezec Ivo

Romantika v srdci Himalájí v obklopení ničeho? Zdaleka ne taková, jako před desítkami let. Počet lidí toužících zdolat Mount Everest totiž razantně narostl a díky komerčním službám to dnes může zkusit každý, kdo má dostatek času a peněz.

„Trasa, která se dneska chodí, je prakticky totožná s tou, kterou šel Hillary s Tenzingem před 65 lety. Ale jsou úplně jiné ty podmínky, oni to šli expedičním stylem s velkou výpravou, všechno tam museli vnést. Dneska se tam běžně chodí úplně jinak. Dneska je to komerční záležitost. Koupíte si povolení pro výstup na horu a pak záleží na tom, jaké služby si zaplatíte,“ popsal v rozhovoru horolezec Ivo Grabmüller, který horu zdolal letos na jaře.

Lidé si zaplatí i více šerpů

Kdo má dostatek peněz, může si zaplatit i několik šerpů. „Například současně se mnou tam vystupovala ženská čínská expedice a každá z nich měla dva šerpy. Ty si pak nesly jen svou kyslíkovou flašku, tedy to co dýchaly, a neměly nic dalšího,“ vzpomíná Grabmüller.

„Nic to nemění na tom, že je to vysoce sportovní a nebezpečný výkon. Nahoru vás nikdo nevynese ani nesnese,“ vysvětluje a varuje všechny, kteří by to chtěli zkusit bez zkušeností z jiných úměrně vysokých hor. Grabmüller sám před výpravou na Everest zdolal nejvyšší vrcholy ostatních šesti kontinentů. Všechny tyto vrcholy tvoří takzvanou Korunu světa a před ním ji pokořili jen čtyři další Češi.

Zástupy lidí

Zástupy lidí se na Everestu kumulují hlavně v období, kdy je horší počasí. Do základního tábora všichni dorazí přibližně ve stejnou dobu začátkem dubna. „Všichni tam dojdou, udělají si jeden nebo dva aklimatizační výstupy. A pak čekáte na lepší počasí nebo na předpověď, že bude tři nebo čtyři dny hezky, abyste měl šanci vystoupat nahoru,“ říká odborník.

„V základním táboře jsou desítky expedic. Každý se snaží i separovat své klienty, jsou oddělené i jídelny. Třeba náhledy evropských a čínských turistů na stravování jsou tak odlišné, že velice brzy by došlo ke konfliktu. Navíc jste ve výšce, kde trochu jinak přemýšlíte, možná malinko impulsivněji,“ popisuje realitu v základním táboře Grabmüller.

Lidé zanechávají odpad i kusy výbavy

Do základního tábora za sezónu dorazí 30 až 40 tisíc lidí, z toho se přibližně 800 pokusí zdolat vrchol. Nejen Mount Everest, ale i základní tábor se proto pod náporem lidí musí vypořádávat se závažným problémem v podobě odpadů. Turisté na místě zanechávají části výbavy, stanů nebo prázdné kyslíkové nádoby. Jde o desítky tun „smetí“.

Uklízení odpadků pod Mount Everestem v roce 2017. | ČTK/imago stock&people/Awang Zhaxi

Problém představují i výkaly. V rámci výpravy, která obvykle trvá několik týdnů, jich každý zanechá několik kilogramů. Například za loňskou sezónu sběrači shromáždili přes 14 tun výkalů, které pak zakopali na dně zamrzlého jezera Gorak Shep, které je vzdálené několik kilometrů od základního tábora.

V poslední době se mluví třeba o tom, že by na místě mohla vzniknout bioplynová stanice, s jejíž pomocí by se dal lidský odpad přetvořit na hnojivo a metan. Součástí poplatků za výstup na Everest je také odnos devíti kilogramů odpadů z výškových táborů.

„Výše už to nikdo neřeší“

„V základním táboře je o to dobře postaráno, existuje i stan, který vypadá jako kadibudka na chatě, o který se někdo stará. Čím jste výše, tím je to větší problém. V tom druhém táboře je také stan, který je podobný kadibudce, ale pod ním už není barel, ale trhlina v ledovci. A výše už to nikdo moc neřeší. Ale je nutné říct, že potřeby se snižují úměrně výšce, protože míň jíte a tím vylučujete,“ říká horolezec.

Ani zástupy lidí nebo odpady přesto nedokázaly Ivu Grabmüllerovi zkazit úchvatný dojem z vrcholu hory. Osobně mu vyšlo i jasné počasí, takže z pohledu do okolí byl naprosto fascinován a splnil si několikaletý sen. Při sestupu ovšem kvůli technickým potížím s kyslíkem bojoval o život a přišel o několik prstů.