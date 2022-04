Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heidricha českými parašutisty z výsadku Silver A se nacisté rozhodli pro krutou odplatu. 10. června 1942 došlo k vyhlazení obce Lidice. Masakr přežila jenom hrstka dětí, které si nacisté vybrali k poněmčení. Co se s nimi dělo poté, co byly krutě odebrány od rodin? Podívejte se osudy dvou lidických dětí.

Už 9. června obklíčily jednotky SS a německé policie obci Lidice a druhý den došlo k masakru. Na místě bylo zastřeleno 173 lidických mužů. Ženy a děti byly odvezeny do kladenského gymnázia. Většina skončila v koncentračních táborech, některé děti byly však vybrány k poněmčení. Tři osudy takovýchto dětí popsal portál Paměť národa.

Velké štěstí v neštěstí měl tehdy osmiletý Václav Hanf. Jeho starší sestry Marie a Anna byly v polském městě Lodž vybrány k poněmčení, nechtěly však odejít bez svého bratra a podařilo se jim uprosit nacistického velitele, aby vybral k poněmčení také Vaška.

Děti byly pak převezeny do dětského domova Puschkau, kde je pracovníci umyli a nakrmili. Poté chodily do školy a pracovaly na zahradě. Musely mluvit pouze německy, pokud promluvily v českém jazyce, byly prý bity.

Už nechci být Němcem

Václav se dostal do rodiny jedné z pracovnic domova, kde byl společně s jednou ze sester. Byl ale příliš živé dítě a tak po pouhých dvou měsících znovu skončil v dětském domově a následně ve výcvikovém táboře SS v Oberweisu. Tam to podle něj bylo ještě snesitelné, nicméně když rozbil lustr, skončil na deset dní v temnici!

Následně putoval do tábora Hitlerjugend. „Když nám dali pušky, já jsem ji nechtěl, a tak jsem ji takhle odložil. Hodem. A řekl jsem si v duchu, a řekl jsem to i nahlas česky, že nechci být vojákem,“ uvedl pamětník s tím, že nevěděl nic o Lidicích a neví, jak ho to napadlo. Jen už prostě nechtěl být Němcem. Nicméně po tomto činu ho důstojník nakopl tak, že skončil v nemocnici, kde ho museli operovat.

Po válce skončil v táboře, kam pro něj přijela Josefína Napravilová. Žena, která cestovala zničenou Evropou a hledala děti odvlečené nacisty do cizích zemí. Václava si mohla z tábora odvést proto, že on sám se poznal na staré školní fotografii.

Kamarádi ho chtěli zbít

K poněmčení vybrali nacisté i Václava Zelenku. V době zkázy Lidic mu byly pouhé tři roky. Stejně jako Václav Hanf však skončil v dětském domově Puschkau a následně ve výcvikovém táboře SS v Oberweisu. „Bylo to tam vostrý. Taky pamatuju, že tam odsud rukoval nějakej kluk přímo k dělostřelcům,“ popsal v minulosti pro portál. Na sklonku války Václava adoptovala německá rodina. Na češtinu zapomněl a žil běžný život německého kluka.

V roce 1947 ovšem k nim domů dorazil starosta obce, v níž žili, se dvěma neznámými muži. Ti poznali skutečnou identitu chlapce a odvezli ho zpět do Čech. Tam se ale rozneslo, že se stal nepřítelem a dřívější kamarádi ho chtěli po návratu zbít. Václavova maminka přežila koncentrační tábor, ale po válce k sobě museli znova složitě hledat cestu.

„Máma říkala: ,Pojď, jedeme za tátou.‘ Tak jsme jeli za tátou. No a teď přijedeme na holou pláň a já jsem se furt ptal: ,Kde je táta?‘ A ona říkala: ,Tam v tom hrobě.‘ To mně mozek nebral,“ popsal pan Zelenka. Ten se později přestěhoval do nových Lidic a dlouhodobě tam působil jako starosta. Zemřel minulý rok v listopadu ve věku třiaosmdesáti let.

Celé příběhy těchto dvou mužů i mnoho dalších příběhů 20. století si můžete přečíst na portálu Paměť národa.