Ivošek (6) je zvídavý chlapeček z Prahy, který od narození statečně bojuje s nepřízní osudu. Narodil se akutním císařským řezem doslova na poslední chvíli už ve 27. týdnu těhotenství. Museli ho oživovat, prodělal krvácení do mozku… Následkem toho trpí dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitace ale dělají divy a Ivo má velkou šanci na plnohodnotný život. Potřeboval by ale pomoci…

Hana (44) s manželem Robertem (39) z Prahy se před šesti lety těšili na své první miminko. Těhotenství probíhalo v pořádku až do 27. týdne. Akutní převoz do nemocnice skončil porodem Ivoška, který se prodral na svět o tři měsíce dříve!

„Vážil 1140g. Prodělal krvácení do obou mozkových komor. Nevěděli jsme, jestli vůbec přežije, a prognózy byly nemilosrdné,“ vzpomíná na polovinu července 2014 maminka Hanka Pejšková, která původní termín porodu měla až v říjnu.

Video Ivošek (6) z Prahy trpí po předčasném porodu obrnou, ale cvičení a rehabilitace jeho zdravotní stav velmi zlepšují - rodinný archiv

Obrna postihla nožičky

V nemocnici byl Ivošek 96 dní. Už tam s ním maminka cvičila Vojtovu metodu. První měsíce a roky byly nesmírně náročné. „Bral spoustu léků, neuměl kousat, špatně a málo jedl. Pořád jsme s ním byli u lékařů. Ve dvou letech mu potvrdili diagnózu – dětskou mozkovou obrnu, která postihla spodek těla. Stále musí například nosit pleny,“ pokračuje maminka Hanka.

Pro ni je péče o Ivoška celodenní náplní, nemohla se vrátit do původního povolání bankovní úřednice.

Vstřícná školka

Ve čtyřech letech mohl klučina nastoupit alespoň částečně do školky a být mezi dětmi. „Vyšli nám neuvěřitelně vstříc, dokonce udělali i drobné stavební úpravy, aby to zvládl. Má tam asistentku a mezi dětmi je oblíbený. I když si dlouho zvykal, je tam teď moc rád. V záři půjde do první třídy. Chceme ho zapsat do školy Jedličkova ústavu, “ říká Hanka.

Rehabilitace je velkou nadějí

Díky pravidelnému cvičení se Ivoškův stav pomaličku zlepšuje. „Je už od miminka hodný a trpělivý. Vše, co prožívá, denní dril a dřinu i neustálé návštěvy lékařů a rehabilitací bere tak, jak to je,“ podotýká maminka.

Video Ivošek (6) z Prahy trpí po předčasném porodu obrnou, ale cvičení a rehabilitace jeho zdravotní stav velmi zlepšují - rodinný archiv

Rehabilitace na specializované klinice je pro Iva klíčová. Díky ní se už zvedl z invalidního vozíku a dokáže ujít krátké vzdálenosti pomocí dvou hůlek. „Chvíli i sám stojí, zatím nejistě, ale s hrdostí nás na to upozorňuje. Ušel už také pár metrů úplně bez opory,“ těší se Hana z pokroků svého syna.

Aby i nadále správně stimuloval svaly a naučil nožičky chodit, musí pravidelně docházet na neurorehabilitace. „Měsíční cvičení vyjde na 66 tisíc a s proplácením od pojišťoven je problém. Aby to mělo smysl, musí se cykly opakovat několikrát do roka. Vidíme, že mu to neskutečně pomáhá, ale peníze jsou velkým problémem,“ přiznává Hanka. Rodina navíc bude muset brzy pořídit také větší invalidní vozík.

Čte od čtyř let

Ivošek podle maminky zatím nevnímá, že nemůže běhat a skotačit jako jiné děti. Je velký fanda autobusů a metra, rád natáčí videa a je velmi zvídavý. Stále sice hůř mluví, ale od čtyř let čte. „Prognózy nám už dávno lékaři přestali říkat. My doufáme a věříme v zázrak,“ zakončila maminka Hanka.

Pokud byste chtěli Ivoškovi a jeho rodině pomoci, číslo transparentního účtu je ZDE