Politik ODS nazval Zemana „zrůdou, kterou je třeba podřezat“. Ovčáček ho žene na policii, strana dává ruce pryč

Předseda ODS v Jesenici u Prahy a zastupitel Martin Lang neudržel na uzdě emoce, které s ním cloumaly poté, co Poslanecká sněmovna definitivně schválila zdanění církevních restitucí a to, že příslušný zákon podepsal prezident Miloš Zeman. Na svém facebookovém profilu zveřejnil status s titulkem „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini“, ve kterém útočí nejen na prezidenta Miloše Zemana, ale i na poslance. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka by se vyjádřením komunálního politika měla zabývat policie. Ruce pryč od Langa dává i domovská ODS. Její místopředseda Martin Kupka Blesk Zprávám řekl, že Langovo vyjádření je nepřijatelné a ODS se jím bude zabývat.