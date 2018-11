Džamila Stehlíková se rozohnila kvůli Babišovi ml.: Cestou na Krym mu šlo o zdraví

Dlouholetou práci psychiatrů může zničit jediný výrok politika, řekla psychiatrička a bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková v pořadu Blesku Epicentrum. Podle ní je největším mýtem o schizofrenii to, že si veřejnost myslí, že lidé trpící schizofrenií jsou nebezpeční. Naopak, ti jsou často oběťmi trestných činů a stávají se bílými koňmi. Odbornici navíc zarazilo, že byl Andrej Babiš mladší poslán do země, kde není standardní psychiatrická péče. Jako matka stejně starých dětí se navíc domnívá, že muž je bezradný a volá o pomoc.

„Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolární chorobou. Mého syna nikdo neunesl, z ČR odjel dobrovolně,“ vzkázal premiér Andrej Babiš.

Psychiatrička Džamila Stehlíková upozornila, že označení schizofrenik není správné, používat by se mělo slovní spojení pacient trpící schizofrenií. Podle ní se psychiatři dlouhá léta snaží zbořit mýty o této chorobě, které ve společnosti panují, včetně toho, že pacienti jsou nebezpeční.

„Nechci se k tomuto případu vyjadřovat z odborného hlediska, ale pouze z lidského. Jako maminka stejně starých dětí mohu říct, že Andrej Babiš mladší je člověk bezradný, který má obavu, aby nezpůsobil problémy svým chováním, a zároveň volá o pomoc, jinak by s novináři nemluvil, jinak by neposílal e-maily, jinak by neposílal SMS, neoslovil by policii,“ uvedla Stehlíková a upozornila, že nelze brát jeho prosby na lehkou váhu jen proto, že je nemocný.

„Naopak – o to větší pozornost tomu musíme věnovat,“ upozornila Stehlíková. Exmanželka Babiše promluvila: Skandální útok na mne a mého syna, nemůžeme vyjít z bytu

„To, že nějaký politik nezvěrohodní a v podstatě odlidští člověka trpícího schizofrenií, nás může stát opravdu hodně,“ varovala Džamila Stehlíková, aby pokračovala: „My musíme tohoto člověka chránit. Zejména když jej jeho otec označil za vyvrhele, kterému nelze věřit.“

„Jeden výrok politika tak může v podstatě zničit dlouholetou práci,“ řekla Stehlíková. Zároveň se vyjádřila i pobytu Andreje Babiše mladšího na Krymu. Tam podle ní nemohl dostat kvalitní péči, zároveň odtržení od rodiny není podle ní šťastné.

Ohrozili Babiše ml. posláním do cizí země?

„Zarazilo mě, že Andreje Babiše mladšího poslali do země, kde není standardní psychiatrická péče, jelikož na Krymu nejsou respektovány postupy léčby, kterou jsou obvyklé pro západní svět, celá řada léků tam vůbec není,“ podivila Stehlíková ve studiu.

„Pokud by se jednalo o mé dítě, tak ho pošlu někam, kde je standardní psychiatrická péče. A ne tam, kde toho člověka ohrožuji. Navíc cizí prostředí často může vést ke zhoršení obtíží,“ upřesnila psychiatrička.