V květnu 2021 manželé uvěřili lákavé nabídce levnějších energií a přešli ke společnosti Františkovy Energie, se kterou uzavřeli smlouvu na plyn i elektřinu.

Skokový nárůst

„Měsíčně jsme hradili za plyn ve starším domku čtyři tisíce. Ale v listopadu nám přišlo od Františkových Energií, že máme platit 17 tisíc. A stejně tak došlo v listopadu k navýšení u elektřiny. Platívali jsme 1640 korun, pak nám to zvýšili na 2600 korun,“ poukázala na náhlý cenový skok.

„Velice mě to vzalo psychicky, nespávala jsem. Prostě to se mnou pořádně zatočilo,“ řekla paní Helena. „Když nám zdražily měsíční platby, tak jsme museli sáhnout do našich veškerých úspor. Přišli jsme bezmála o 100 tisíc,“ dodává.

Náhlý konec

V prosinci téhož roku náhle ohlásily Františkovy Energie, že končí. Odběratelům měly zajistit dodávky plynu a elektřiny dodavatelé poslední instance. „Přišel nám dopis, že veškeré smluvní náležitosti, co se týká dodávek elektřiny, převzal od Františkových Energií Elgas Energy,“ říká seniorka s tím, že čekali vyúčtování od původního dodavatele a také přeplatek, o kterém byli přesvědčeni, že bude.

Bez vyúčtování

Ani za elektřinu, ani za plyn ale od Františkových Energií nedostali nic. „Od 19. května 2021 do 26. prosince 2021 jsme jim zaplatili na zálohách za plyn 60 340 korun a za elektřinu 13 400 korun na zálohách,“ vypočítává. Vyúčtování nakonec přišlo od společnosti Elgas Energy, která dodávky energií od Františkových Energií převzala. Ale za jiné období.

Peníze v nedohlednu

Manželé Švabíkovi se už už radovali, že nějaké peníze dostanou zpět. Přeplatek 22 781 korun od firmy ELGAS byl za dobu od března 2022 do března 2023. „Přes veškeré upomínky a prosby nám do dnešního dne nebyl přeplatek uhrazen. Ty peníze by se nám opravdu hodily. Radovali jsme se. Ale splatnost byla 19. května a dodnes nám nepřišla na účet ani koruna,“ nechápe paní Helena, která si jako bývalá účetní rozumí s počítačem a společností Elgas, které se opakovaně nedovolala, naposílala řadu e-mailů.

Hledali pomoc na úřadech…

Manželé se snažili situaci vyřešit přes Energetický regulační úřad, a dokonce se obrátili i na exekutora, ale nepořídili. „Na úřadě je to asi moc nezajímá. Napsali, že Františkovy Energie (FE) jsou povinny do tří dnů od právní moci – což bylo 5. 11. 2022, vyúčtovat dodávku plynu za zmíněné období. Nic. Nepomohlo, ani když jsme se obrátili na Exekutorský úřad v Uherském Hradišti. Soudní exekutor Pavel Hanáček nám oznámil, že nebyl dohledán žádný majetek, natož majetek, který by převýšil očekávané a již vznikající exekuce. Povinný jich má mít na svém účtu v bance více,“ pokračoval manžel Bohumil.

Reakce Elgas Energy: Informace a podklady jsme zaslali

Blesk oslovil obě zmíněné společnosti. Františkovy Energie se nepodařilo kontaktovat a zaslaný e-mail se vrátil zpět jako nedoručený. Z Elgas Energy se po pár dnech ozvali. „Snažili jsme se kontaktovat paní Švabíkovou telefonicky, bohužel neúspěšně, z tohoto důvodu jsme informace a podklady, které se týkají přeplatku z vyúčtování elektrické energie u naší společnosti, dále posledního vystaveného vyúčtování u společnosti Františkovy Energie s.r.o., zaslali na kontaktní e-mail paní Švabíkové,“ napsala Blesku Jana Nováková.

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený Autor: Tonda Tran

Ombudsman Blesku: Situace se musí řešit reklamací!

Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování (ať už řádné, nebo takzvaně závěrečné), měl by podle Ombudsmana Blesku uplatnit reklamaci. „Reklamuje-li spotřebitel vyúčtování, je dodavatel povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 kalendářních dní. Nedodržení lhůty je sankcionováno v případě plynu částkou 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 7500 Kč, v případě elektřiny částkou 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do částky 24 000 Kč,“ popisuje Mgr. Lukáš Zelený.

Nárok na úroky

„Co se týče nevráceného přeplatku. Pokud společnost nevrátila přeplatek v ujednaném termínu, ocitá se v prodlení. Manželé Švabíkovi v takovém případě mohou žádat vyplacení přeplatku ihned, a navíc požadovat zákonný úrok z prodlení,“ je přesvědčený Lukáš Zelený.

Nebyl-li přeplatek vyplacen včas, měl by spotřebitel rovněž uplatnit reklamaci. „V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o jejím vyřízení do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace,“ pokračuje dále.

Podnikatele je možné vyzvat k vrácení přeplatku i takzvanou předžalobní výzvou. „Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů,“ radí Zelený s tím, že nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při Energetickém regulačním úřadu.

Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Kontakty a bližší informace je možné nalézt na webových stránkách tohoto úřadu www.eru.cz.

Zašlete dopis s dodejkou!

Nereaguje-li podnikatel na e-maily ani telefonáty, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis je třeba adresovat společnosti: Elgas Energy s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha. Podnikatel je povinen vybírat si poštu na adrese sídla společnosti. Jestliže tak neučiní a zmaří-li vědomě dojití, platí, že dopis řádně došel. Zároveň se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

