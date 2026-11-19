Formule na D4 ujížděla policii: Padl trest pro řidiče
Řidič, který jel loni formulí po dálnici D4 na Příbramsku, dostal pokutu 10.000 korun a půlroční zákaz řízení motorových vozidel. Rozhodnutí příbramského městského úřadu definitivně potvrdil středočeský krajský úřad. Přestupkové řízení bylo pravomocně ukončeno potvrzujícím rozhodnutím odvolacího orgánu, řekla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová. Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nemají registrační značku ani směrová světla.
Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po D4, dostala policie loni 7. září. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.
Podle policie muž řídil vozidlo bez registrační značky, neschválené pro provoz na pozemních komunikacích a byl podezřelý i z dalších přestupků kvůli jízdě. Za nejzávažnější mu hrozila pokuta od 4000 do 10.000 korun, zákaz řízení na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů.
Středočeský krajský úřad na jaře původní rozhodnutí příbramských úředníků zrušil, shledal v něm nedostatky. Příbramský úřad se tak věcí zabýval znovu, nové rozhodnutí nyní krajský úřad potvrdil. „Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený správní orgán v rámci opakovaného odvolacího řízení přezkoumal nové rozhodnutí Městského úřadu Příbram, odvolání obviněného řidiče zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí příbramského Dopravního úřadu o vině řidiče je tak pravomocné a uložený správní trest, včetně zákazu řízení všech motorových vozidel, vykonatelný,“ uvedla Švehlová. Proti tomuto rozhodnutí se podle mluvčí už nelze dále odvolat.
Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat. Ke správnímu orgánu se kauza dostala podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní byla situace jiná, policisté zjistili totožnost řidiče při zastavení auta.
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