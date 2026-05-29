„Policejní hlídka si v Dubňanech na Hodonínsku povšimla rychle jedoucího vozidla. Jakmile se za ním vydala, snažil se jí řidič zmizet v uličkách města. Dokonce provedl manévr, nad kterým zůstal policistům rozum stát. Po odbočení na křižovatce zastavil na parkovišti pro invalidy,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Řidič si okamžitě vzal do ruky kornout zmrzliny a na výzvu k předložení občanského průkazu reagoval: „Já neřídím pánové.“ „Jo, řídíte, máme to na kameře, jeli jsme za váma,“ upozornili ho taktně policisté.
Řidič, který ujížděl před policií v Dubňanech, zastavil a tvrdil, že neřídil (květen 2026). Policie ČR
„To mohlo být jakékoliv auto. Ohrožujete tady lidi, co to bylo za manévr? Vletěli jste tam do zatáčky neuvěřitelně,“ pokračoval v zapírání řidič. Policisté ho opět upozornili, že rychle jeli právě kvůli němu a navíc měli zapnutý maják.
„Vy jste tam vletěl taky rychle,“ upozornili ho. „Já jsem jel normálně,“ přiznal řidič, který si najednou uvědomil, co řekl: „Já jsem neřídil, takže jak jsem mohl jet?“, udělal ze sebe ještě většího hlupáka.
„Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek u něj vyšel pozitivně. S tímto výsledkem však řidič nesouhlasil, a proto dobrovolně následoval hlídku k lékařskému vyšetření, které objasní, zda a do jaké míry byl během jízdy ovlivněn drogami,“ pokračoval mluvčí policie.
Od začátku měsíce jihomoravští policisté zjistili již 300 případů, kdy řidiči řídili pod vlivem návykových látek nebo se odmítli podrobit vyšetření na přítomnost alkoholu či drog. „Ve 168 případech šlo o alkohol a ve 132 případech o drogy,“ dodal Vala.