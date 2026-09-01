Drahá chyba řidiče mercedesu: Rozjel se s pistolí v nádrži

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malík)
Autor: Štěpánka Grofová - 
1. září 2026
14:05

Pořádně draho vyšla chvilka nepozornosti řidiče na čerpací stanici na Jihlavsku. Od stojanu se rozjel s tankovací pistolí stále zasunutou v nádrži mercedesu. Výsledkem je poškozené auto, čerpací zařízení a škoda 200 tisíc korun.

Kuriózní případ řešili policisté v sobotu 29. srpna na čerpací stanici ve Vílanci. Oznámení přijali krátce po 13. hodině. Řidič (59) mercedesu po tankování nafty zapomněl vytáhnout pistoli z nádrže a vrátil se za volant.

Pak se s vozem rozjel. Hadice s pistolí však stále zůstávala připojená k autu a při odjezdu se vytrhla. Nešťastný manévr poškodil pravou zadní část mercedesu i vybavení čerpací stanice.

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„Když vyjížděl od stojanu, došlo k vypadnutí pistole z hrdla nádrže vozidla. Přitom došlo k poškození auta na pravé zadní části a k poškození dvou pistolí u stojanu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková serveru Novinky.

Škoda 200 tisíc

Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, následky pro peněženku už tak příznivé nebyly. Policisté vyčíslili škodu na autě a zařízení čerpací stanice celkem na 200 tisíc korun. Mercedes navzdory poškození zůstal pojízdný.

Policisté řidiče také podrobili dechové zkoušce. Alkohol u něj nezjistili. Podle policie navíc nic nenasvědčuje tomu, že by chtěl z čerpací stanice ujet bez zaplacení.

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Zdroj: David Malík

Témata:
řidičpolicieškodačerpací staniceMercedes-Benzokres JihlavaNádržJihlavaVílanec
Štěpánka Grofová
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