Drama na Malé Fatře: Český turista Miloš dostal pěstí od majitele dalmatina
Český turista Miloš vyrazil s rodinou do Malé Fatry. Poklidný výlet se ale změnil v drama. Když poblíž Chaty pod Grúňom požádal majitele volně pobíhajícího dalmatina, aby si psa připnul na vodítko, muž ho prý napadl a dvakrát udeřil pěstí do hlavy.
Český turista Miloš si s rodiči a dětmi vyrazil užít poslední prázdninové dny do slovenské Malé Fatry. Místo relaxu a hezkých vzpomínek ale česká rodina odjela s traumatizujícím zážitkem.
Pes na volno
Miloš s rodinou si nedaleko Chaty pod Grúňom všiml volně pobíhajícího dalmatina. Ten začal obtěžovat Milošovy děti, které byly z obrovského psa vystrašené. Miloš proto slušně požádal majitele psa, aby si ho připnul na vodítko. To, co se semlelo poté, Miloše ani ve snu nenapadlo.
Slušná prosba zafungovala na majitele psa jako červený hadr na býka a začal běsnit. Milošovi a jeho rodině začal nejprve nadávat. „Prý je to naše chyba, že se děti bojí psa,“ vypověděl pan Miloš pro TV JOJ. Majitel dalmatina dále argumentoval tím, že má právo mít psa volně puštěného a ostatní se tomu musí přizpůsobit. Po přílivu nesmyslných argumentů se rozhodl demonstrovat svoji sílu. Slovní potyčka se zvrtla v bitku přímo v prudkém svahu. „Dostal jsem se do tak nevýhodné pozice, kdy jsem se nemohl bránit rukama, a on mě v tu chvíli dvakrát udeřil zavřenou pěstí do hlavy,“ popsal chvíle hrůzy Miloš.
Pravidla pro všechny
Agresor se po útoku vypařil. Miloš ho ale nechtěl nechat odjet bez postihu. Vydal se za ním po žluté turistické značce a sledoval ho až na parkoviště u spodní stanice lanovky. „Bylo mi jasné, že tam nastoupí do auta a odjede do Čech. Tím by se celé řešení případu zkomplikovalo,“ vysvětlil Miloš, proč se rozhodl útočníka sledovat. Jakmile zjistil registrační značku vozu, zavolal policii a předal jí všechny potřebné informace. Policisté následně auto zastavili a řidiči uložili pokutu. Případ nyní policie řeší jako přestupek proti občanskému soužití. Miloš se s tím ale nechce spokojit a podal trestní oznámení.
Dramatický incident připomíná, že respektování pravidel v přírodě platí pro všechny bez výjimky. V Malé Fatře totiž mohou turisté vyrazit do přírody se psem, ten ale musí být podle platných pravidel na vodítku. Volně pobíhající pes může vyděsit či ohrozit ostatní návštěvníky a zároveň vyrazit za lesní zvěří.
Zase volně pobíhající čokl a agresivní majitel. 😡