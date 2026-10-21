Puberťák z Varšavy plánoval masakr: Doma měl arzenál zbraní

Ilustřační foto.
Ilustřační foto.  (Autor: Městská policie České Budějovice)
Autor: ČTK - 
21. října 2026
12:15

Policie ve Varšavě zadržela 16letého chlapce, který je podezřelý, že připravoval vraždu velkého počtu osob. Ve středu o tom podle polských médií informovala mluvčí policie v jedné z varšavských čtvrtí.

Policisté během domovní prohlídky u chlapce našli velké množství nebezpečných předmětů. „Šlo o mačetu, nože, takzvaný boxer, teleskopický obušek a předměty, které připomínaly střelné zbraně,“ popsala mluvčí policie ve čtvrti Wola Marta Sulowská. Mladík měl také neprůstřelnou vestu a pepřový sprej.

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Do hledáčku policie se dostal na základě informací, „že podniká aktivity, aby si připravil podmínky pro ... vraždu velkého počtu lidí,“ řekla také Sulowská. Další podrobnosti o zadrženém teenagerovi nezveřejnila. Oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých, chlapce na tři měsíce poslalo do výchovného ústavu. O jeho dalším osudu se bude rozhodovat během soudního procesu.

Před měsícem členové kontrarozvědky na předměstí Katovic zadrželi 17letého mladíka, který údajně pod vlivem krajně pravicové ideologie připravoval velký teroristický útok. Vypátrali ho na základě analýzy kontaktů dvou 16letých chlapců, které policie zadržela o něco dříve. Byli aktivní v extremistických a neonacistických skupinách na internetu.

Začátkem tohoto měsíce na třech školách v Polsku útočili jejich současní nebo bývalí žáci či studenti. Na jedné ze škol mladík smrtelně zranil školnici. Zranění utrpělo ve všech třech případech okolo 15 lidí. Polská policie kvůli tomu začala docházet přímo do škol a zesílila kontroly v jejich okolí.

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Zloděj na obsluhu večerky vytáhnul nůž. Prodavač na obranu vytáhl mačetu.
Zdroj: Policie ČR

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