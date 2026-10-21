„Od rána se zabýváme zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu, ke kterému došlo před hlavním vlakovým nádražím v Plzni. Jeden z mužů bez domova měl několikrát bodnout nožem druhého muže bez přístřeší. Podezřelý je zadržen a budou s ním prováděny procesní úkony,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.
„Záchranáři na místě ošetřili čtyřicetiletého muže, který utrpěl četná bodnořezná poranění. Po ošetření byl muž při vědomí transportován do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
Prostor před hlavním vlakovým nádražím a přilehlý prostor Paluba Hamburk, kudy také chodí lidé k vlakům, patří v Plzni k nejotřesnějším. Policie i strážníci tu mají zvýšený dozor. Loni evidovali policisté v Nádražní ulici 154 přestupků a 55 trestných činů, letos za pololetí 84 přestupků a 26 trestných činů.
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