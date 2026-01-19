Sousedé se strachovali o starší pár: Policistům se naskytl šokující pohled
Všímaví sousedé se v sobotu začali strachovat o starší pár, který žil ve zchátralém domku na předměstí Varšavy. Když dva dny nevyšli ven, zavolali usedlíci policii. Těm se po vstupu do ložnice naskytl šokující pohled.
Poté, co policisté dorazili na určenou adresu ve varšavské čtvrti Ursus, nevěřili svým očím. V polorozpadlém domě panovala mrazivá teplota, když vstoupili do ložnice, naskytl se jim hrůzostrašný pohled. Na postelích ležela dvě těla, ženy a muže a byla zmrzlá na kost.
Pár žil v nelidských podmínkách
Na místo byla okamžitě přivolána záchranná služba. Bohužel, záchranáři už mohli jen konstatovat smrt. Lidé v domě žili v nelidských podmínkách. Jak informuje polský deník Fakt, budova byla již dlouho odpojena od vody, elektřiny i plynu. Uvnitř panoval všudypřítomný mráz, který se zažíral až do morku kostí.
Během zásahu policisté objevili ještě jednoho obyvatele domu. V jednom z koutů se schoulený třásl vystrašený pes. Zvíře se třáslo zimou, ale nějakým zázrakem přežilo extrémní teploty. Policisté přivolali Městskou policii. Pes byl převezen do útulku, kde mu byla poskytnuta pomoc.
„V 12:37 policie požádala o pomoc při odchytu psa, který se choval agresivně. Byl převezen do Útulku na Paluchu,“ potvrdil inspektor Jerzy Jabraszko z Městské policie ve Varšavě.
Hromadili věci
Policie nešťastnou událost vyšetřuje. Zatím není jasné, co přesně vedlo ke smrti starších osob. Je však známo, že delší dobu žili v extrémně těžkých podmínkách. Vyšetřování zatím ukázalo, že manželé hromadili věci a to je i živilo.
Obě těla byla zajištěna a předána do ústavu soudního lékařství. Tam odborníci provedou pitvu, aby jasně stanovili příčinu smrti. Předběžně se nevylučuje, že manželé zemřeli v důsledku podchlazení organismu.
