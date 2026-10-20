Žák ve Staškově zavraždil Boženu a Nelku (†14): Soud rozhodl o jeho osudu

Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Daniela (13) znali ve Staškově jako ministranta.
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Autor: ČTK - 
20. října 2026
13:11

Třináctiletý Slovák, po jehož útoku ve škole na severu Slovenska z konce září zemřely učitelka a žačka, bude z rozhodnutí soudu umístěn do výchovného ústavu. Oznámil to generální prokurátor Maroš Žilinka.

Útočník není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Nelze ho tedy stíhat za vraždu ani poslat do vazby. Žák útočil nožem na základní škole ve Staškově nedaleko Čadce.

Slovenský trestní zákoník stanoví základní hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Ochranná výchova, která se vykonává například ve zvláštních výchovných zařízeních, trvá nejdéle zpravidla do dovršení osmnácti let pachatelova věku. Soud ji ovšem může prodloužit do doby, než osoba umístěná do tohoto ústavu nebo do profesionální náhradní rodiny dovrší 19 let.

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Slovenské úřady od uvedené tragédie zaznamenaly několik případů vyhrožování ze strany žáků či studentů, které policie obvinila. Na konci září soud prvního stupně uložil trest 25 let vězení studentovi, který loni v lednu na gymnáziu na východním Slovensku ubodal zástupkyni ředitelky této školy a jednu studentku a zároveň další studentku vážně zranil.

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Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Daniela (13) znali ve Staškově jako ministranta.
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).

Témata:
učitelkanezletilýsmrtškolákútok nožemspolužačkavýchovné zařízeníSlovenskoČadcaMaroš Žilinka
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Zavři klapačku ( 20. října 2026 14:23 )

To je super, takže bude 4 roky zavřenej a pak jde zase vraždit. Opravdu skvělé zákony. Nevím, jestli se mám smát, nebo být nasranej 🤔

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